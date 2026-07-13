서울 서초구가 치매환자와 가족의 건강한 여름나기를 지원하는 ‘2026 서초쿨링센터’를 운영한다고 13일 밝혔다.



서초쿨링센터는 서초구치매안심센터 내곡 안심하우스 공간을 활용한 무더위 쉼터로, 2024년 개소 이후 여름철 치매환자와 가족을 위한 복합 공간으로 자리 잡았다.



2017년 전국 최초로 문을 연 안심하우스는 치매환자가 일상에서 인지 능력을 높일 수 있도록 실내외 주거 환경을 맞춤형으로 설계한 견본주택이다. 가정집 같은 형태로 꾸며 치매환자가 편안한 공간에서 하루를 보낼 수 있는 게 특징이다.



올해부터는 단순히 ‘머무는 쉼터’를 넘어 ‘참여하는 쉼터’로 운영 방향을 전환한다. 이용자들은 이곳에 머물면서 다양한 인지 활동, 건강관리 프로그램 등에 참여할 수 있다. 치매환자 가족을 위한 교육과 힐링 프로그램도 마련했다. 돌봄 가족 교육인 ‘쿨 헤아림 가족 교육’은 총 8회, 나만의 책 만들기 힐링 프로그램은 총 6회 진행된다. 사전 신청을 받아 운영할 예정이다. 매주 금요일에는 누구나 사전 신청해서 참여할 수 있는 원예 프로그램 ‘쿨링 가든’도 운영한다.



전성수 서초구청장은 “서초쿨링센터 운영을 통해 치매 어르신과 가족들이 폭염으로부터 안전하게 여름을 보낼 수 있게 되길 기대한다”며 “앞으로도 치매 친화적인 환경을 조성하고 치매환자 가족이 돌봄 부담을 덜 수 있는 맞춤형 지원을 지속하겠다”고 말했다.

