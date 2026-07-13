실직 위기 닥친 석탄발전 비정규직, 국내 첫 재생에너지 협동조합 설립

가동 60기 중 28기, 충남에 집중 탄소중립 정책 따라 단계적 폐쇄 태양광 시공 중심으로 사업 진행

발전소 폐쇄에 따른 고용 불안을 타개하고자 발전 비정규직 노동자들이 재생에너지 산업에 직접 뛰어들었다. 태양광 발전사업과 유지관리 등을 직접 수행하는 협동조합을 발전소 노동자들이 설립한 것은 처음이다.



‘발전노동자 재생에너지 협동조합’은 지난 3일 충남 홍성 충남공감마루에서 총회를 열고 정관 제정과 임원 선출 등을 의결하며 출범했다고 13일 밝혔다.



이번 협동조합 설립은 충남 지역 발전사 협력업체와 비정규직 노동자들의 고용 불안이 기폭제가 됐다. 정부는 ‘2050 탄소중립’ 정책에 따라 노후 석탄화력발전소를 단계적으로 폐쇄하고 있다. 충남은 전국 최대 석탄화력발전 밀집 지역으로, 전국에서 운영 중인 발전소 60기 가운데 절반에 가까운 28기가 보령·태안·당진·서천에 있다. 지난해 12월에는 태안화력 1호기가 폐쇄됐다.



협동조합 설립을 주도한 최성균 이사장(61)은 보령·당진·서천 발전소 등에서 33년간 일한 현장 노동자다. 최 이사장은 “잇달아 발전소가 폐쇄돼 비정규직 노동자들의 생계 대책을 찾기 어려웠다”며 “노동자들도 ‘스스로 할 수 있는 일을 찾아보자’는 공감대가 형성되면서 협동조합 설립을 추진하게 됐다”고 말했다. 그는 “대책을 마련하려고 여러 곳을 다녔지만 현실적으로 할 수 있는 것이 거의 없었다”며 “발전소에서 쌓은 경험을 살려현실적으로 접근할 수 있는 분야가 태양광이라고 판단했다”고 밝혔다.



협동조합은 발전 비정규직 노동자들의 재생에너지 분야 일자리 창출과 공공 재생에너지 확대를 목표로 한다. 정관에는 ‘정의로운 전환’과 함께 ‘자연배당’ 개념도 담았다. 사업 수익 일부를 환경과 지역사회에 환원해 기후위기 대응과 생태 보전에 활용하겠다는 취지다.



협동조합은 우선 태양광발전소 시공을 중심으로 사업을 진행한다. 발전설비를 운영해온 노동자들의 경험을 바탕으로 태양광 설비 시공 역량을 확보하고, 안산시민햇빛발전협동조합의 기술 지원을 받아 지역에서 추진될 햇빛소득마을 조성사업에도 참여할 계획이다. 이후 보령 남포면과 주교면 일대에 500㎾ 규모 태양광 발전사업을 진행하고, 공공태양광 사업과 발전소 유지관리·안전관리 용역, 풍력 및 열공급 설비관리 등으로 사업 영역을 넓혀갈 방침이다.



오는 9월에는 국회에서 정의로운 정책 공론화를 위한 토론회를 개최해 충남 ‘정의로운 전환 발전지구’ 지정 운동도 본격화하기로 했다.



현재 협동조합에는 발전소 노동자와 시민사회 관계자 등이 참여하고 있다. 조합 측은 최근 출자 모집을 시작한 후 개인 조합원이 50~60명 수준으로 늘었다고 설명했다.



최 이사장은 “발전사 정규직은 다른 발전소로 이동할 수 있지만, 협력업체 노동자들은 지역을 떠나야 하거나 일자리를 잃을 가능성이 크다”고 했다. 이어 “태양광 사업만으로 당장 많은 일자리를 만들 수는 없겠지만, 꾸준히 사업을 키워 석탄발전 노동자들이 재생에너지 산업의 주체로 전환할 수 있는 기반을 조성하겠다”며 “시민이 주도했던 햇빛발전 운동을 이제는 발전노동자들이 함께 이어가는 모델을 만들 것”이라고 말했다.

