“억울하다”던 장윤기, 2차 공판서 “강간 등 살인 인정”

피해자 유족 측 “범행 인정, 형량 낮추려는 꼼수…진심 어린 반성 아냐”

지난 5월 전남광주에서 고 이채원양(17)을 살해한 혐의로 재판받는 장윤기(23)가 ‘강간 등 살인’ 혐의를 13일 인정했다. 장씨는 그동안 ‘우발적 범행’을 주장하며 “억울하다”고 밝혀왔다. 재판부에 반성문도 제출했는데 피해자 측은 “형량 감경을 위한 것”이라며 반발했다.



광주지법 형사13부(재판장 이정호 부장판사)는 이날 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 ‘강간 등 살인’ 혐의 등으로 구속 기소된 장씨의 2차 공판을 진행했다. 황토색 수의를 입고 법정에 출석한 장씨는 재판 내내 고개를 숙이고 있었다.



장씨의 변호인은 “공소사실을 모두 인정한다”고 밝혔다. 재판장이 “피고인도 변호인 의견과 같습니까”라고 하자 장씨는 “네, 맞습니다”라고 답했다. 장씨는 지난달 22일 진행된 1차 공판에서는 ‘성범죄 목적’과 관련한 입장을 밝히지 않았으며 “억울하다”는 의견서를 내기도 했다.



장씨는 지난 5월5일 귀가 중이던 이양을 살해한 혐의로 기소됐다. 경찰은 애초 장씨에게 최소 형량이 징역 5년인 일반 살인 혐의를 적용해 검찰에 송치했다.



보완 수사에 나선 검찰은 장씨가 15분간 이양을 미행한 뒤 납치하려다 거세게 저항하자 흉기로 살해한 것으로 판단했다. 검찰은 최소 형량이 무기징역인 ‘강간 등 살인’으로 죄명을 변경해 기소했다.



장씨는 이번 공판을 앞둔 지난 7일 재판부에 반성문을 제출하기도 했다. 반성문에는 “뒷생각 없이 무책임한 생각으로 피해자를 해쳤다. 수많은 분께 영향을 미치고 당연했던 일상의 한 조각을 앗아갔다”는 등의 내용이 담겼다.



피해자 유족 측 김문석 변호사는 “장씨가 범행 목적을 인정한 것은 반성의 태도를 보임으로써 형량을 낮추려는 의도”라며 “반성문에서도 성적 목적에 대해서는 전혀 인정하지 않고 있다. 전략적인 선택에 의한 것이지 진심 어린 반성으로 평가하기 어렵다”고 밝혔다.



‘고 이채원 학생 추모 모임’은 이날 기자회견을 열고 “경찰의 조직적인 은폐 의혹과 부실 수사 정황이 드러나고 있다”면서 전면적인 수사 재검토를 촉구했다.



다음 재판은 오는 27일 오전 10시에 열릴 예정이다. 재판부는 이양을 도우려다 장씨에게 공격당해 크게 다친 남고생 측과 이양의 유족, 장씨의 지인 2명 등 4명을 증인으로 채택했다.

