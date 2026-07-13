홈플러스, 운영 자금 고갈…사실상 파산 수순

‘회생 연장 재고’ 시한 20일까지 MBK·메리츠 입장 변화 없으면 ‘파국’

홈플러스가 결국 13일 모든 대형마트 매장에 대한 임시휴업에 들어갔다. 사실상 파산 수순에 들어간 것으로 보인다.



홈플러스는 이날 “운영자금 고갈과 시설 유지·관리 어려움으로 13일부터 대형마트 임시휴업에 들어가기로 결정했다”고 밝혔다. 임대매장의 경우 입점업주들이 원하는 경우 영업을 계속할 수 있다고 홈플러스는 밝혔다. 홈플러스는 지난 5월 전체 104개 매장 중 37곳을 휴점한 뒤 지난달 폐점을 결정해 남은 67개 매장을 운영 중이었다. 홈플러스는 최근 대형마트 의무휴업일(12일) 전날인 지난 11일까지 전 품목 50% 이상 할인행사를 열며 재고 정리에 나섰다.



홈플러스는 “운영자금이 모두 고갈돼 상품대금 지급은 물론 유틸리티 비용 등 매장을 유지하기 위한 운영비조차 감당할 수 없는 상황”이라며 “더 이상 매장을 정상적으로 운영할 수 없어 보안 및 안전 유지를 위해 상황 변화가 있을 때까지 본사 및 대형마트 매장 모두 임시휴업에 들어간다”고 밝혔다.



서울회생법원은 지난 3일 홈플러스 회생절차 폐지를 결정했다. 다만 법원은 홈플러스가 즉시항고 기한인 오는 20일까지 긴급운영자금(DIP) 2000억원 확보 방안을 제출할 경우 회생절차 연장을 재고할 수 있다고 밝혔다.



하지만 홈플러스의 대주주인 MBK파트너스는 추가로 자금을 투입하기 어렵다며 최대 채권자인 메리츠금융그룹이 2000억원을 지원하면 이 중 1000억원에 대해 연대보증을 서는 것만 가능하다는 입장을 고수하고 있다. 반면 메리츠는 김병주 MBK 회장의 보증을 전제로 한 1000억원 대출 외에 추가 지원은 절대 불가하다고 맞서는 상황이다. 홈플러스는 “1년에 걸친 고강도 구조혁신을 통해 사업성이 크게 개선된 상태에서 운영자금을 확보하지 못해 회생절차가 종료되는 것이 안타깝다”며 “메리츠 측에 2000억원의 운영자금을 대출해줄 것을 재차 요청했지만 아직 메리츠 측이 수용하지 않은 상태”라고 밝혔다. 유통업계 관계자는 “MBK와 메리츠는 홈플러스가 청산돼도 크게 손해 볼 게 없다고 판단했을 것”이라고 말했다.



홈플러스는 “20일까지 진행 상황과 법원의 최종 결정을 지켜보고 영업 재개 여부를 결정할 예정”이라고 밝혔다. 유통업계에선 MBK와 메리츠의 입장이 평행선을 달리고 정부 또한 사태를 사실상 관망하는 상황이라 홈플러스가 영업을 재개할 가능성은 희박하다고 보고 있다.

