이 대통령 “반도체 추가세수로 ‘청년·지방·교육’ 집중 투자”

첫 재정전략회의…미래대응기금 신설, 4대 분야 집중 투자 강조

“AI 패권 골든타임에 소중한 재원

성장 잠재력 높여 국민에게 과실”

메가프로젝트도 전폭 지원 약속

“국가 흥망 달려” 야당에 협조 당부

가정용 전기요금 조정 등 토론도

이재명 대통령은 13일 “미래대응기금을 신설해 미래, 청년, 지방, 교육 등 국가의 미래를 좌우할 4대 분야에 집중 투자하겠다”고 밝혔다.



이 대통령은 3대 메가프로젝트에 대한 야당 입장을 겨냥한 듯 “망하기만 기다리고, 망하도록 고사 지내는 것을 넘어 발목을 잡아 방해하는 이런 게 국가의 흥망을 결정하는 것 같다”고 말했다.



이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국가재정전략회의에서 “인공지능(AI) 혁명이 촉발한 반도체 대호황에 힘입어서 전례 없는 추가 세수가 발생할 것으로 예측된다”며 이같이 말했다.



이 대통령은 “이번 추가 세수는 전 세계 인공지능 패권이 결정되는 골든타임에서 소중한 재원”이라며 “미래대응기금을 통해 경제성장 잠재력을 높여 그 과실을 모든 국민께 돌려드리도록 하겠다”고 했다. 이 대통령은 “과감하고 지속적인 미래 투자를 담보하는 전략적 투자 플랫폼이 필요하다”면서 “미래대응기금은 이 기능을 수행하게 될 것이며 대도약을 이뤄내는 발판이 될 것”이라고 말했다.



이 대통령은 지난달 29일 정부가 발표한 3대 메가프로젝트와 관련해서는 “반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터 투자가 기업의 시간표대로 제대로 이뤄질 수 있도록 정부 역량을 총동원해서 집중 지원하겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 이를 위해 전력·용수의 안정적 공급과 교통·물류·인프라 확충, 정주 여건 구축을 약속했다.



이어진 토론에서 이 대통령은 현행 전기요금 체계와 관련해 “가정용 전기요금의 경우 밤이나 낮이나 가격이 똑같은데 이는 맞지 않는 것”이라며 “요금 체계를 좀 바꿔서 전력이 남아도는 시간에는 싸고, 피크타임으로 전력이 부족한 시간에는 비싸게 해야 하는 것 아닌가”라고 말했다. 다만 이 대통령은 “지금은 물가 관리 때문에 얘기하기 어렵기는 하지만, 물가 부담이나 국민들의 소득 문제가 없다면 가정용 전기요금을 조정해야 하는 상황”이라며 “서민들의 부담이 문제 될 수 있는데, 저소득층에 대해서는 일종의 바우처 형태로 지원해주는 방법이 있을 수 있다”고 했다.



내연기관 차량 중심에서 전기차로의 전환 속도를 높여야 한다는 주문도 내놨다. 이 대통령은 김성환 기후에너지환경부 장관에게 “낮에 적정한 시간대 전기 충전을 거의 공짜로 쓸 수 있다면 전기차가 엄청나게 빠른 속도로 늘어날 것 같다”며 “빨리빨리 하라”고 주문했다.



이 대통령은 마무리 발언에서 야당을 포함한 정치권의 협조를 당부했다. 이 대통령은 “과거 우리가 한 번도 상상하지 못했던 상황에 직면해 있다”며 “기회와 위기의 두 가지 측면이 동시에 있는 큰 격변의 시기에 전진할 수도 있고 자칫 낭떠러지로 떨어질 수도 있다”고 했다. 이 대통령은 “대한민국이 새로운 도약을 할지, 다투다가 기회를 잃고 다시 몰락할지 변곡점에 서 있다는 생각이 들어 엄청난 책임감을 느끼고 있다”며 “저를 포함한 정치권이 더 잘하기 경쟁을 하면 좋겠다”고 말했다.



이재명 정부 들어 처음 열린 이날 국가재정전략회의에서는 ‘과감한 혁신과 투자로 여는 대체 불가 대한민국’이라는 슬로건 아래 정부의 중기 재정 운용 방향과 중점 투자 방향 등이 논의됐다. 이날 회의에는 더불어민주당과 정부, 청와대를 비롯해 학계·연구기관·시민사회에서 130여명이 참석했다.

