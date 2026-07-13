온열질환 119 출동, 4년 새 4배 뛰었다

65세 이상 고령 환자 비중 최고 지난 11일 하루 115명 응급실행

폭염이 여름마다 기승을 부리면서 최근 4년 새 온열질환 신고를 받고 출동한 119 구급활동 건수, 병원 이송 건수가 4배가량 증가한 것으로 나타났다. 이달 들어서는 하루에만 온열질환자 115명이 발생하는 등 인명피해 규모가 갈수록 커지고 있다. 지난 11일 오후에도 충북 영동의 한 주택 마당에서 80대 노인이 숨진 채 발견됐다. 당시 한낮 최고기온은 35.2도였다.



13일 소방청 ‘온열질환 의심 환자 관련 119 구급활동 현황’을 보면 2021년 906건이던 연간 출동 건수는 2022년 1153건, 2023년 2436건, 2024년 3164건, 지난해 3709건을 기록했다. 4년 새 약 4.1배로 늘었다. 같은 기간 병원으로 이송된 인원도 819명에서 3034명으로 약 3.7배 증가했다. 환자 발생과 병원 이송은 7~8월에 집중됐다. 지난해 7월 119 구급활동 건수는 2080건, 병원 이송 인원은 1683명으로 연중 가장 많았다. 8월에도 각각 1049건과 848명으로 집계됐다.



올여름에도 폭염이 이어지면서 온열질환자가 속출하고 있다. 이날 질병관리청 자료를 보면 온열질환 응급실 감시체계 운영을 시작한 지난 5월15일 이후 지난 12일까지 환자 741명이 발생했다. 특히 지난 11일에는 온열질환으로 응급실을 찾은 환자 수가 115명에 달했다. 올해 누적 온열질환자 통계를 보면 65세 이상 고령자 비율(28.8%)이 가장 높았고, 발생 시간은 오전 6시부터 오전 10시가 15.4%로 가장 많았다. 발생 장소는 논밭 등 실외가 86.5%로 대다수를 차지했다.



소방당국은 전국 119구급대 대응 태세를 강화했다. 전국 구급차 1668대와 구급대원 1만4412명이 즉시 출동 태세를 유지하고 있다. 이들은 얼음조끼와 얼음팩, 체온계, 생리식염수, 정맥주사세트, 전해질용액, 물스프레이 등 폭염 대응 물품을 갖추고 현장 응급처치에 활용한다.



소방청 관계자는 “폭염특보가 발령되면 낮 시간대 야외 활동과 농작업, 무리한 운동은 피하고, 물을 자주 마시며, 어지럼과 두통 등 증상이 나타나면 즉시 이동해 휴식을 취해야 한다”고 당부했다.

