EU “아동 SNS 이용 제한 추진···곧 법안 공개”

아동·청소년의 SNS 이용을 제한하려는 움직임이 전 세계적으로 확산하는 가운데, 유럽연합(EU)이 관련 규제 법안을 올여름 이후 공개하겠다고 밝혔다.

우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 13일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 열린 기자회견에서 아동의 SNS 플랫폼 접근을 제한하는 법안을 준비 중이라며 “우리 아이들에게는 현실 세계에서 시간을 보낼 권리가 있다. 놀고, 우정을 쌓고, 실수하며 알고리즘이 아닌 스스로의 정체성과 성격을 형성할 시간이 필요하다”고 말했다.

이어 “핵심은 아이들이 소셜미디어에 접근할 수 있는지가 아니라 소셜미디어가 언제, 어떻게 아이들에게 접근할 수 있는지의 문제”라며 아동을 대상으로 한 플랫폼 규제를 강화하겠다는 방침을 시사했다.

이번 발표는 EU가 구성한 전문가 패널이 13세 미만 아동의 SNS 이용을 원칙적으로 제한하고, 부모의 감독이나 교육 목적의 경우에만 예외적으로 허용해야 한다고 고한 직후 나왔다.

EU는 호주가 지난해 12월 세계 최초로 16세 미만 청소년의 소셜미디어 이용을 금지한 이후 유럽 각국에서도 관련 입법 논의가 잇따르자 의사, 학자, 청소년 대표, 학부모 등이 참여하는 전문가 패널을 꾸려 대응 방안을 검토해 왔다.

현재 스페인과 그리스, 프랑스, 덴마크, 오스트리아 등 EU 회원국들은 일정 연령 이하 미성년자의 SNS 이용을 제한하는 법안을 추진하고 있다. 다만 틱톡과 인스타그램 등 주요 온라인 플랫폼에 대한 규제 권한은 EU 집행위원회가 갖고 있어 회원국의 관련 법률은 EU 법체계와 부합해야 한다. 이에 역내에서 통일된 연령 제한을 적용하려면 EU 차원의 입법이 필요하다는 지적이 나온다.