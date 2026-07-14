부러진 우산에 손잡이 이식…“금손이든 곰손이든 스스로 고쳐 씁니다”

수리 거점 커뮤니티 ‘수리상점 곰손’에서 우산부터 노트북까지 직접 고치는 시민들 “고쳐서 오래 쓰는 게 진정한 제로웨이스트”

“전국 제로웨이스트샵에서 헌 우산들을 받았어요. 수리가 필요한 우산이 들어오면, 헌 우산들에서 알맞은 부품을 찾아 연결하는 거예요. 말하자면 장기 이식 같은 거죠.”

서울 마포구 망원시장 한 귀퉁이에 자리잡은 ‘수리상점 곰손’. 지난 12일 이곳에서 만난 곰손지기 유혜민씨(활동명 혜몽)가 손잡이가 떨어진 우산과 팁, 꼭지, 벨크로를 작업대에 펼치며 말했다. 유씨가 능숙한 손놀림으로 장우산에 맞는 손잡이를 고르고 우산대에 글루건을 발랐다. 손잡이를 붙이고 1분가량 말리자 볼품없던 우산이 어느덧 새것으로 변했다. 살대가 부러지거나 구멍이 난, 폐기 직전의 우산 약 200개가 매년 곰손에서 수리되고 있다.

곰손은 지난 2월 유씨를 포함한 활동가 6명이 사비를 모아 설립했다. 곰손은 ‘수리권(Right to Repair)’이 보장되는 사회를 추구한다. 수리권이란 소비자가 직접 제품을 고치거나 제조업체가 아닌 제3의 업체에 맡겨 합리적인 비용으로 수리받을 수 있도록 보장하는 권리를 말한다.

이는 물건을 쉽게 버리고 사도록 유도하는 기업의 ‘계획적 진부화’에 제동을 거는 일이기도 하다. 계획적 진부화는 기업이 매출을 올리기 위해 제품의 유효기간을 의도적으로 단축하거나 수리를 어렵게 만드는 행태를 뜻한다. 곰손지기 고금숙씨(활동명 금자)는 “물건을 손쉽게 버리게 하는 사회”라며 “부품이 없고, 수리비가 너무 비싸며 제조사가 수리정보를 공개하지 않아 고쳐쓸 수 없기 때문”이라고 했다.

곰손은 매주 일반 시민을 대상으로 ‘수리 워크숍’도 진행한다. 이날 열린 맥북 수리 워크숍에 참가한 전보욱씨(32)는 “지난해 환경 다큐멘터리를 통해 수리권을 알게 됐지만 혼자 수리를 시작하는 게 쉽지 않았다”며 “고쳐 쓰니 고장 난 부품 딱 하나만 쓰레기로 나오게 돼 훨씬 뿌듯하다”고 말했다.

유럽연합(EU)은 2021년부터 일부 제품군에 대해 예비부품 제공과 수리 관련 정보 공개를 요구하는 규정을 적용해 왔다. 프랑스는 전자·의류 제품에 수선비를 지원하고, 일부 제품에 한해 수리 난이도 등 정보를 표기하는 ‘수리 가능성 지수’ 부착을 의무화했다. 나아가 EU는 2024년 ‘지속 가능한 제품을 위한 에코디자인 규정(ESPR)’을 채택해 제품을 오래 쓰고 수리하기 쉽게 설계하도록 하는 기업 규제 방침을 세웠다.

국내법과 제도는 아직 초기 단계다. 지난해 전면 시행된 순환경제사회 전환 촉진법엔 수리권 관련 내용이 담겼지만 권고 수준에 그친다. 지방자치단체의 움직임도 걸음마 단계다. 경기도와 서울시 노원·마포·구로구가 수리 관련 조례를 마련했으나 정책 집행 수단과 지원 체계는 아직 확립되지 않았다.

곰손은 ‘수리할 권리를 위한 시민행동’이라는 이름의 서명운동을 진행하고 있다. 정부에 전자제품 분리배출에 대한 적극적인 안내를, 기업에는 수리 정보 공개와 합리적인 수리서비스 제공 등을 요구하는 내용이다. 13일 기준 823명이 참여했다. 곰손은 서명운동이 지자체별 수리 센터 확충 등 ‘수리 생활화 인프라’ 마련의 단초가 되길 바란다. 유씨는 “서명운동만으로 강제성 있는 법을 만들기는 쉽지 않지만, 이 여론을 기반으로 ‘수리의 생활화’가 이뤄지길 바라는 마음”이라고 말했다.