코스피 급락할 때, ‘중국 ETF’ 조용히 올랐다…‘D램 4위’ CXMT 상장 앞두고 기대감 폭발

최근 한달 간 국내 증시에 상장된 상장지수펀드(ETF) 수익률 상위권을 중국 기술주 관련 상품들이 차지한 것으로 나타났다. ‘만스피’를 바라보던 코스피 지수가 7000대로 급락하는 사이, 중국 기술주에 자금이 몰린 결과다. 특히 세계 4위 D램 업체이자 ‘중국의 삼전닉스’로 불리는 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 오는 16일 과창판(科創板·중국판 나스닥) 상장을 앞두고 중국 반도체 관련 종목을 향한 기대감이 커지고 있다.

13일 코스콤 ETF체크에 따르면 최근 한 달간 국내 증시에 상장된 ETF 수익률 상위 4개가 모두 중국 기술주 관련 상품인 것으로 집계됐다. 1위는 ‘TIGER 차이나반도체FACTSET’으로 21.35%의 수익률을 기록했다. SOL 차이나육성산업액티브(합성)가 20.78%로 2위, KODEX 차이나과창판STAR50(합성)가 20.61%로 3위, TIGER 차이나과창판STAR50(합성)이 20.08%로 4위를 차지했다. ACE 중국과창판STAR50(18.88%·6위), TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE(13.03·8위) 등의 수익률도 적지 않았다.

중국 기술주 ETF의 편입 종목들은 최근 급등했다.TIGER 차이나반도체FACTSET의 핵심 편입 종목인 인공지능(AI) 반도체 기업 ‘캠브리콘’은 지난달 30일 시가총액 1조 위안(약 190조원)을 돌파했고, 파운드리 기업 SMIC(중신궈지)는 지난 4월 이후 무려 60% 상승했다. ‘중국판 나스닥’으로 불리는 과창판 지수는 최근 한 달 동안 30% 이상 올랐다.

반면 지난달 하순부터 코스피가 9000선에서 7000대까지 밀려나면서 국내 주식을 추종하는 ETF들은 수익률 상위권에서 대거 자취를 감췄다.

최근 세계 4위 D램 업체인 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 오는 16일 과창판 기업공개(IPO) 계획을 공식화하면서 중국 반도체 공급망 관련 종목에 매수세가 유입되기도 했다. 중국 정부의 첨단기술 육성 정책과 CXMT 상장을 앞둔 기대감이 개별 종목의 실질적인 주가 상승으로 이어졌고, 이것이 관련 ETF의 수익률을 끌어올린 직접적인 동력이 됐다.

중국 기술주 ETF들이 급상승 했지만 투자 위험 요인도 적지 않다. 중국이 반도체 자립에 속도를 내고 있지만 첨단 장비와 일부 핵심 소프트웨어에서는 여전히 미국과 격차가 크다는 지적이다. 중국 반도체 장비·소재 기업 상당수가 아직 기술 발전 초기 단계라 실적 변동성이 큰 점도 위험 요인으로 지목된다.

중국 증시도 한국만큼이나 ‘반도체 쏠림’ 현상이 심하며 그에 따른 변동성도 크다는 점을 염두에 둬야 한다. 백은비 유진투자증권 연구원은 “과거 SMIC의 과창판 상장 직전 반도체 섹터 폭등, 상장 후 단기 과열에 따른 차익 실현 등으로 오히려 약 15~20% 하락했다는 점을 고려하면, CXMT 또한 상장 직후 차익 실현에 따른 조정이 나타날 가능성이 있다“고 말했다.