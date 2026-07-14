올 겨울, 세종문화회관 옥상이 열린다···‘공공 옥상정원’ 사업 착수

외부 엘리베이터·옥상정원 건축허가 완료 9월부터 착공에 들어가 연말 시민에 개방 광화문광장부터 북악산까지 옥상서 한눈에

서울 세종문화회관 옥상이 연말쯤 시민에게 개방된다. 시민들은 세종문화회관 옥상에서 자유롭게 차를 마시며 풍경을 감상할 수 있다.

서울시는 세종문화회관 옥상을 도심 속 전망 명소이자 ‘공공 옥상정원’으로 조성하기 위한 첫 단추인 건축허가를 마치고, 본격적인 사업에 착수한다고 14일 밝혔다. 시는 이번 건축허가 완료에 따라 실시설계 등 후속 절차를 거쳐 9월부터 본격적인 공사에 들어간다.

이번 공사로 세종문화회관 옥상에는 녹지와 휴게공간, 전망데크, 카페 등이 있는 공공 옥상정원이 조성된다. 건물 외부에 별도의 엘리베이터를 설치해 시민들이 건물 내부를 통하지 않아도 바로 옥상으로 이동할 수 있도록 한다.

시 관계자는 “최근 개장한 시청 청사 내 ‘하늘전망대’를 시작으로 시민들에게 서울의 아름다운 경관을 돌려주기 위한 공공 전망공간 확충에 나서고 있다”며 “세종문화회관 옥상은 그 대표 사업 중 하나”라고 설명했다.

서울시청 9층에 조성된 하늘전망대 역시 최근 공사를 마무리하고 시민들에게 개방했다. 서울시청 1층에서 9층 하늘광장 카페로 연결되는 엘리베이터를 타면 시민 누구나 하늘전망대를 이용할 수 있다. 덕수궁과 정동, 광화문을 한눈에 담을 수 있다. 최근에는 외국인 관광객들에게도 입소문이 나면서 시청을 방문하는 외국인도 늘고 있다.

특히 세종문화회관 옥상은 경복궁과 광화문광장, 감사의 정원, 북악산을 한눈에 볼 수 있어 서울 도심을 조망하는 새로운 휴식공간이 될 것으로 보인다.

안대희 서울시 미래공간기획관은 “서울을 대표하는 공공 전망 공간이자 일상 속 휴식과 문화가 공존하는 새로운 시민 명소로 조성해 시민 누구나 찾고 싶은 서울의 매력 명소로 만들겠다”면서 “향후 공사 일정도 차질 없이 추진해 연내 시민들에게 개방할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.