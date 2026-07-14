트럼프, 느닷없이 “호르무즈 안전 보장 비용”···‘20% 통항료’ 징수 일방 선언

한국시간 15일 오전 5시 대이란 해상 봉쇄 재개 트럼프 “호르무즈 수호로 큰 돈 받을 것” “MOU는 테스트 불과···이란 계속 때릴 것” 오는 17일 대국민연설 예고

도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란 해상 봉쇄를 재개하는 동시에, 호르무즈 해협을 통과하는 선박의 안전을 보장하는 대가로 운송 화물의 20%를 통항료로 받겠다고 선언했다. 또 트럼프 대통령은 “종전 양해각서(MOU)는 테스트에 불과했다”며 오는 16일(현지시간) 대국민연설을 예고했다.

트럼프 대통령은 13일 트루스소셜에 올린 글을 통해 “호르무즈 해협은 이란이 있든 없든 앞으로도 계속 열려 있을 것”이라며 “우리는 대이란 (해상) 봉쇄를 재개할 것”이라고 밝혔다. 그는 “우리는 이란 선박과 (이란 원유를 구매하는) 고객의 선박이 드나드는 것을 막을 것”이라며 “다른 모든 국가는 이 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다”고 설명했다.

트럼프 대통령은 그러면서 “미국은 이제 ‘호르무즈 해협의 수호자’로서 안전과 안보를 제공하는 임무에 필요한 모든 비용을 화물 운송량의 20% 비율로 보상받게 될 것”이라면서 “이를 위한 절차와 체제 구축은 즉시 시작될 것”이라고 일방 선언했다.

이는 해상 봉쇄 재개를 위한 군사적 비용을 해협 이용 선박에 안전 보장 서비스 명목으로 부담시키겠다는 뜻으로 풀이된다. 트럼프 대통령은 트루스소셜에 글을 올리기 전 폭스뉴스 인터뷰에서도 “(호르무즈 수호로) 큰돈을 받게 될 것”이라며 “다른 나라들은 아주 부유하고 그들은 우리 편이다. 우리가 공짜로 그런 일을 할 것으로 기대할 수는 없는 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령의 이러한 일방적 선언은 그간 미국이 이란의 호르무즈 해협 통항 수수료 징수 계획을 비난해 온 것과 모순된다. 앞서 마코 루비오 미 국무장관은 지난 6월 아랍에미리트(UAE)를 방문한 자리에서 이란을 비판하며 “현행 국제법에 따라 어떤 나라도 국제 해협에서 통항료나 요금을 부과할 수 없다”고 강조한 바 있다.

미 중부사령부는 트럼프 대통령이 예고한 대이란 해상 봉쇄 조치가 미국 동부 현지시간으로 14일 오후 4시(한국 시간 15일 오전 5시)부터 재개될 것이라고 밝혔다. 트럼프 행정부는 이란의 자금줄을 차단하기 위해 지난 4월 13일부터 이란 항구와 연안을 오가는 모든 선박에 대한 봉쇄에 나섰으나, 양측이 종전 MOU를 체결한 지난달 18일 이를 해제했다. 그러나 MOU 체결 한 달도 되지 않아 결국 이전 상황으로 복귀하게 된 것이다.

트럼프 대통령은 이날 보수 성향 라디오 채널 ‘휴 휴잇 쇼’에 출연해 “종전 MOU는 큰 의미가 없다. 이란을 시험하기 위해 만든 것이고, 그들은 시험을 통과하지 못했다”고 주장했다. 그러면서 “이란을 오늘 밤에도, 내일도 세게 때릴 것”이라고 밝혔다.

한편 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 오는 16일 오후 9시(한국 시간 17일 오전 10시) 대국민 연설을 하겠다고 예고했다. 연설의 주제 등에 대해서는 언급하지 않았으나 대이란 전쟁 관련 내용일 가능성이 커 보인다. 트럼프 대통령의 대국민연설은 지난 4월 1일이 마지막이었다. 당시 트럼프 대통령은 연설에서 향후 2~3주간 이란을 극도로 강하게 타격하겠다는 방침을 천명한 바 있다.