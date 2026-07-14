“호르무즈 의존도 ‘0’으로”···UAE의 ‘결단’ 새 항만 건설 ‘돌파구’

아랍에미리트연합(UAE) 두바이 소유 물류기업 DP월드가 UAE 동쪽 해안에 새로운 항구와 컨테이너 터미널을 만들 계획을 세우고 있다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 13일(현지시간) 보도했다.

이는 두바이의 간판 물류 허브 제벨알리항에 대한 의존을 줄이고 불확실성이 큰 호르무즈 해협을 우회하기 위한 것이다.

소식통들에 따르면 제벨알리항 운영사인 DP월드는 푸자이라에 새 다목적항을 개발하고 푸자이라에 있는 기존 항구에 새 터미널을 만들기 위한 협의를 진행 중이다.

소식통들은 이란이 호르무즈 해협을 폐쇄한 이후 중동 최대 물류 허브인 제벨알리항의 물동량이 90∼95% 급감해 DP월드가 대안을 찾게 됐다고 설명했다. UAE의 석유 수출입은 대부분 칼리파항과 제벨알리항을 통했는데, 이들 항구는 호르무즈 해협을 통과해야 제 역할을 할 수 있다.

새 항만이 건설되면 전쟁으로 통항에 차질이 빚어지는 호르무즈 해협을 통과하지 않고 바로 UAE로 들어가거나 빠져나올 수 있게 돼 오만만에서 DP월드의 입지가 강화될 수 있다. 푸자이라에서 육로로 두바이나 아부다비 등 다른 UAE 토후국들과도 연결될 수 있다.

소식통들에 따르면 회사 측은 정부 당국자들과 협의를 진행 중으로, 프로젝트를 어떻게 구성하고 자금 조달을 할지는 확정하지 않은 상태다. 회사 한 고위 관계자는 빠르면 1년 반 안에 새 항구가 마련될 수 있다고 말했다.

다만 당국자들은 넓은 경제자유구역과 물류 창고, 산업시설이 나란히 있는 제벨알리항이 새 항만으로 전면 대체되거나 축소되는 게 아니라 새 항만이 추가되는 것이라고 덧붙였다.

지난달 사니 알제유디 UAE 대외무역장관은 블룸버그 통신과 한 인터뷰에서 “우리는 호르무즈 해협 개방 여부와 관계없이 이 해협에 대한 의존도를 ‘0’으로 만드는 방향으로 나아가고 있다”며 해협 재개방 이후에도 새로운 계획을 계속 추진할 것이라고 말했다.