폭염·폭우 함께 왔다···낮 최고기온 ‘37도’ 무더위·밤부터 시간당 ‘50㎜’ 폭우

화요일인 14일 전국이 대체로 흐리고 비가 오겠다. 낮 최고기온은 37도까지 오르겠다.

기상청 예보를 보면 이날 오전 수도권과 충남에 오던 비가 오후부터 그 밖 중부지방과 전라권으로 번지겠다. 밤에는 경상권에서도 비가 시작되면서 전국적으로 비가 내리겠다. 제주에는 아침부터 곳에 따라 비가 오겠다.

예상 강수량은 수도권 최대 30~100㎜, 강원 내륙과 충청권, 전북 30~80㎜, 강원 동해안과 경상권 5~40㎜, 제주도 20~60㎜로 예보됐다.

특히 14일 밤에서 15일 새벽 사이 중부지방과 전라권을 중심으로 매우 강한 비가 내릴 것으로 전망된다. 경기 북부와 강원 북부 내륙에서는 시간당 30~50㎜, 그 밖의 지역은 시간당 30㎜ 안팎으로 비가 내리겠다.

기상청은 “이번 비는 돌풍과 함께 천둥, 번개도 동반하겠다”며 “취약 시간대인 밤사이 강한 비가 올 것으로 예상되는 만큼 산사태, 제방 붕괴, 시설물 침수 등 안전사고에 유의해야 한다”고 당부했다.

이날 북한 지역에도 많은 비가 내릴 것으로 예상돼 경기 북부와 강원 북부 인근 임진강, 한탄강, 북한강 인근에서는 하천 수위가 높아지고 유속이 급격히 빨라질 수 있다.

당분간 기온은 전국 내륙을 중심으로 최고 체감온도는가 33도 안팎으로 올라 무덥겠다. 열대야가 나타나는 곳도 많겠다.

특히 경북과 강원 동해안 중심으로는 최고 체감온도가 35도 안팎을 보이겠다. 이날 전국 낮 최고기온은 28~37도로 예보됐다.