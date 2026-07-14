유럽서만 1만명 초과 사망자 발생···전례없는 폭염에 전세계가 초비상

온열질환 심각…사망자 대다수 ‘65세 이상 고령층’ 바다·강에 뛰어드는 이들 늘어, 익사 사고도 급증 미국에선 5800만명이나 ‘폭염 영향권’ 들어 몸살

세계 곳곳에서 폭염에 따른 피해가 속출하고 있다. 유럽에는 1만명 넘는 초과 사망자가 발생했고, 미국에서는 5800만명이 폭염 영향권에 들었다.

12일(현지시간) 가디언과 로이터 통신 등에 따르면 폭염이 유럽 대륙을 덮친 지난 6월 22∼28일 27개국에서 총 1만명 이상의 초과 사망자가 발생했다.

이는 다른 해 6월 말보다 사망자가 1만여명 많은 것으로 개별적 사인은 모르지만 폭염 때문에 숨졌을 가능성이 큰 것으로 의심된다는 의미다.

이들 중 대다수인 9000명 이상은 65세 이상 고령층이었다. 전문가들은 사망자 수가 급증한 원인으로 기록적 폭염을 지목하고 있다.

유럽질병예방통제센터(ECDC)와 세계보건기구(WHO)가 지원하는 사망률 감시 네트워크 ‘유로모모’(EuroMOMO)의 라세 베스테르고르 박사는 “이 시기에 이 정도로 높은 초과 사망률이 나타난 것은 대단히 이례적”이라며 “극심한 폭염 외에 다른 이유로는 이를 설명하기 어렵다”고 짚었다.

독일 로베르트코흐 연구소는 올해 독일에서 발생한 열사병 등 온열질환 관련 사망자가 최소 5120명에 달한다고 추정했다. 영국 잉글랜드와 웨일스에서도 5∼6월 두 달간 2700여명이 폭염 관련 원인으로 사망한 것으로 추산됐다.

폭염에 강이나 바다 등에 뛰어드는 사람이 늘면서 익사 사고도 급증했다. 독일 당국은 자국에서 지난달에만 99명이 익사로 목숨을 잃었으며, 희생자 대부분은 젊은 남성이었다고 밝혔다. 기록적인 폭염이 독일을 강타했던 2003년 이후 23년 만에 최악의 익사자 수치다. 프랑스에서도 지난 6월 19일 이후 익사로만 131명의 사망자가 발생했다.

폭염 여파가 이어지며 관광 명소에도 비상이 걸렸다. 성수기 기준으로 자정 이후까지 개방되던 프랑스 파리 에펠탑은 주말 오후 4시에 문을 닫았고, 루브르 박물관과 오르세 미술관 역시 관람 시간을 줄여 조기 폐관했다.

유럽 전역에서는 폭염에 따른 산불도 잇따르고 있다. 프랑스에서는 수도 파리에서 남동쪽으로 약 60㎞ 떨어진 퐁텐블로 숲에서 화재가 발생해 약 1000㏊가 소실됐다. 스페인 남부 안달루시아 지방에서도 대형 산불로 인한 사망자도 늘어나고 있다.

미국 역시 전례 없는 고온으로 몸살을 앓고 있다. 미국 CBS 뉴스에 따르면 지난 주말 미국 서부를 강타한 폭염이 정점에 달하면서 약 5800만명에 달하는 주민이 폭염 경보 영향권에 들었다. 미국 몬태나주 빌링스에서는 기온이 섭씨 43도까지 치솟아 역대 최고 기록을 경신했다.

CBS 뉴스의 기상학자 니키 놀란은 “이번 주 기온이 이맘때 평년 기온보다 섭씨 11∼17도(화씨 20∼30도)가량 높을 것”이라며 한 주 내내 기록적인 고온이 이어질 것으로 전망했다. 미 국립기상청(NWS)은 폭염 전선이 점차 동쪽으로 확산해 중부 지역의 경우 다음 주말까지도 폭염이 지속될 것이라고 경고했다.

과학자들은 전례 없는 폭염이 지구 온난화에 따른 기후변화의 악영향으로 의심한다. 온난화로 인한 해수와 대기 흐름의 교란 때문에 기상 현상의 강도와 빈도가 치솟는데 이번 폭염 또한 사례라는 얘기다.

극단적 기상을 연구하는 프로젝트인 ‘세계 기상 원인규명’(WWA)에 참여하는 과학자들은 6월 말에 등장한 북반구 폭염은 인간이 초래한 기후변화 요인을 배제하면 사실상 불가능하다고 지적하고 있다.