2분기 이재용 주식가치 28조 넘게 늘어나…최태원은 ‘10조 클럽’ 가입

국내 주식시장이 활황을 기록한 올해 2분기 이재용 삼성전자 회장의 주식평가액이 28조원 넘게 늘어난 것으로 파악됐다.

이 기간 최태원 SK그룹 회장도 주식재산이 176% 급증하며 처음으로 ‘10조 클럽’에 이름을 올렸다.

기업분석전문 한국CXO연구소는 14일 이런 내용을 포함한 ‘2026년 2분기 주요 그룹 총수 주식평가액 변동 조사’ 결과를 공개했다.

조사 대상은 공정거래위원회가 관리하는 대기업 집단 중 지난 6월말 기준 주식평가액이 1000억원을 넘는 그룹 총수 46명이다. 총수가 상장사 지분을 직접 보유한 경우는 물론, 비상장사를 통해 그룹 상장 계열사 지분을 우회 보유한 경우도 포함했다.

비상장사는 총수가 해당 회사 지분을 50% 이상 보유한 경우로 한정했으며, 우선주도 조사 대상에 넣었다.

2분기 주식평가액은 3월 31일과 6월 30일 종가를 기준으로 산정했다.

조사 결과 이재용 회장의 주식평가액은 3월말 30조9414억원에서 6월말 59조1878억원으로 28조2463억원 늘어 증가액 1위를 기록했다. 증가율은 91.3%였다.

같은 기간 최태원 회장의 주식평가액은 3조9101억원에서 10조8259억원으로 6조9158억원 증가했다. 증가율은 176.9%로 전체 1위였다.

증가액 기준으로는 이재용 회장, 최태원 회장에 이어 조현준 효성 회장(9713억원), 구광모 LG 회장(3862억원), 박정원 두산 회장(2799억원), 정지선 현대백화점 회장(2601억원), 정의선 현대차 회장(2350억원), 신동빈 롯데 회장(1186억원), 구자은 LS 회장(1177억원) 등이 1000억원 넘게 늘었다.

증가율 20%를 넘은 총수는 최태원 회장, 이재용 회장에 이어 구자은 회장(34.1%), 정지선 회장(27.6%), 조현준 회장(27.1%) 등이 있었다.

6월말 기준 주식재산 1조원이 넘는 총수는 16명이었다.

이재용 회장, 서정진 셀트리온그룹 회장(11조8944억원)에 이어 최태원 회장이 처음으로 10조원을 넘어섰다.

다음으로 정의선 회장(7조7577억원), 조현준 회장(4조5523억원), 정몽준 아산재단 이사장(4조1917억원), 김범수 카카오 창업자(3조6412억원), 이동채 에코프로 창업주(2조7263억원), 방시혁 하이브 의장(2조5263억원), 구광모 회장(2조5185억원) 순으로 10위권에 포함됐다.

이어 박정원 두산 회장(1조9673억원), 이재현 CJ 회장(1조9263억원), 장병규 크래프톤 의장(1조8674억원), 서경배 아모레퍼시픽 회장(1조664억원), 이해진 네이버 의장(1조2198억원), 정지선 회장(1조2019억원) 등이 1조 클럽에 포함됐다.

공정위 지정 대기업 집단 총수는 아니지만 주식재산 10조원을 넘긴 주주로는 홍라희 리움 명예관장(24조4193억원), 이부진 호텔신라 사장(23조4923억원), 이서현 삼성물산 사장(21조6393억원), 조정호 메리츠금융지주 회장(10조3220억원)이 있었다.