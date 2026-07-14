끝나지 않는 이민자 잔혹사…미국 메인주서도 ICE 총격에 1명 사망

텍사스 이어 엿새 만에 발생 추방 작전 중 차량 향해 발포

미국 메인주에서 이민세관단속국(ICE) 요원의 총격으로 20대 남성 이민자가 숨졌다. 텍사스주에서 ICE 요원의 총격으로 이민자가 사망한 지 엿새 만이다.

13일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와 월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면 이날 오전 메인주의 해안가 소도시 비디퍼드에서 ICE 추방 전담(ERO) 요원이 쏜 총에 맞아 차량에 타고 있던 남성이 숨졌다.

메인주 법무장관실은 초기 조사 결과, ICE 요원들이 추방 명령 집행과 관련한 작전을 수행하던 중 해당 남성이 차량을 몰고 요원 방향으로 달아나려 했고, 이에 요원이 총기를 발사한 것으로 파악됐다고 밝혔다.

법무장관실은 총격에 연루된 요원을 직무에서 배제할 예정이라고 덧붙였다. 재닛 밀스 메인 주지사는 해당 사건에 관해 보고받았으며 주 정부와 연방수사국(FBI)이 공동 조사에 착수했다고 발표했다.

사건의 구체적인 정황은 알려지지 않았다. 다만 앵거스 킹 상원의원(메인·무소속)은 이번 사건과 관련해 마크웨인 멀린 국토안보부 장관과 통화했다며, 사망자가 이민 신분 문제로 체포 영장이 발부된 상태였다고 전했다.

반면 현지 이민자 권익 단체들은 사망자가 콜롬비아 국적의 26세 남성으로, 유효한 취업 허가를 갖고 있었다고 주장했다.

NYT에 따르면 현장 인근 주민들은 오전 7시15분 비디퍼드의 주택가 교차로에서 총성과 함께 비명을 들었다고 전했다. 한 주민은 4∼5발의 총성이 들린 후 밖을 보니 사복에 녹색 조끼를 입은 요원이 차문 손잡이를 잡고 ‘그가 나를 치려고 했다’고 소리치는 모습을 봤다고 말했다. 다른 요원은 흥분한 동료를 진정시키고 있었다고 그는 전했다.

또 다른 주민은 앞 유리에 총탄 자국이 남은 흰색 차량 앞에서 한 여성이 무릎을 꿇고 울부짖고 있었으며, 곁에는 어린아이들도 있었다고 했다.

이번 사건은 최근 ICE의 강경한 이민 단속을 둘러싼 논란이 이어지는 가운데 발생했다. 지난 7일 텍사스주 휴스턴에서도 35년간 미국에 거주한 멕시코 국적의 남성이 차량 검문 중 ICE 요원의 총에 맞아 숨졌다.