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내년도 최저임금 이르면 오늘 결정···‘690원 격차’ 막판 협상

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내년도 최저임금 결정을 위한 노사 협상이 막바지에 접어들며 이르면 14일 최저임금이 결정될 것으로 보인다.

최저임금위원회는 이날 오후 3시 정부세종청사에서 제14차 전원 회의를 열고 심의를 이어갈 예정이다.

협상이 이미 법정 심의 시한을 넘긴 데다 고용노동부 고시 절차를 고려하면 이날 열리는 최저임금위원회 전원 회의에서 막판 협상이 이뤄질 가능성이 크다.

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내년도 최저임금 이르면 오늘 결정···‘690원 격차’ 막판 협상

입력 2026.07.14 08:00

  • 오경민 기자

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양대노총(민주노총, 한국노총) 소속 조합원들이 지난달 15일 서울 종로구 세종문화회관 앞에서 2027년 적용 최저임금 노동계 요구안 발표 기자회견을 하고 있다. 한수빈 기자

양대노총(민주노총, 한국노총) 소속 조합원들이 지난달 15일 서울 종로구 세종문화회관 앞에서 2027년 적용 최저임금 노동계 요구안 발표 기자회견을 하고 있다. 한수빈 기자

내년도 최저임금 결정을 위한 노사 협상이 막바지에 접어들며 이르면 14일 최저임금이 결정될 것으로 보인다.

최저임금위원회는 이날 오후 3시 정부세종청사에서 제14차 전원 회의를 열고 심의를 이어갈 예정이다. 협상이 이미 법정 심의 시한을 넘긴 데다 고용노동부 고시 절차를 고려하면 이날 열리는 최저임금위원회 전원 회의에서 막판 협상이 이뤄질 가능성이 크다.

전날까지 좁혀진 노사 간 최저임금 격차는 690원이다. 지난 9일 열린 13차 전원 회의에서 노동계와 경영계는 각각 시간당 1만1220원과 1만530원을 제시했다. 앞서 노동계는 최초 요구안으로 시간당 1만2000원을, 경영계는 1만320원을 제시했다. 최초 요구안에서 1680원이었던 격차는 9차 수정안에서 690원까지 좁혀졌다.

노동계는 올해 최저임금 1만320원에서 8.7%(900원) 인상을, 경영계는 2.0%(210원) 인상을 제안한 상태에서 여전히 견해차가 큰 상황이다.

이날 공익위원들이 제시할 것으로 전망되는 ‘심의촉진구간’이 막판 협상의 최대 변수가 될 예정이다. 최저임금의 상한선과 하한선인 심의촉진구간은 노사의 수정안을 일정 범위 안으로 압축해 그 안에서 합의 또는 표결을 유도하는 중재안 역할을 한다.

지난해에는 심의촉진구간 제시 후 노사 합의로 최저임금이 결정됐으나, 올해도 극적 타결이 이뤄질지는 미지수다. 끝내 합의를 하지 못하면 표결을 통해 최저임금이 결정된다. 이미 지난 회의에서 사용자 위원 일부가 공익위원들의 추가 수정 요구를 거부하며 회의장을 떠나는 등 갈등이 표출됐다.

최저임금 법정 심의기한은 지난달 29일까지로 이미 지났다. 남은 행정 절차를 고려하면 이달 중순까지는 최저임금을 결정해 노동부 장관에게 제출해야 한다. 이후 노동부 장관은 8월5일까지 최저임금을 확정해 고시해야 한다.

최근 5년간 최저임금의 전년 대비 인상률은 2022년 5.05%, 2023년 5.0%, 2024년 2.5%, 2025년 1.7%, 2026년 2.9%였다.

올해 최저임금 인상률인 2.9%는 이재명 정부 집권 첫해인 지난해 결정된 것으로, 국제통화기금(IMF) 외환위기 직후였던 1998년 김대중 정부 첫해 인상률(2.7%)을 제외하면 역대 정부 첫해 인상률 중 최저 수준이다.

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