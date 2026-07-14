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이 대통령, 카타르 전 국왕 서거에 강훈식 실장 조문특사로 파견

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본문 요약

이재명 대통령은 14일 서거한 셰이크 하마드 빈 칼리파 알사니 전 카타르 국왕의 조문특사로 강훈식 대통령비서실장을 파견한다.

청와대는 과거 걸프 국가 국왕이 서거하면 국무위원 혹은 국회의원 등이 조문 특사로 방문했던 전례에 따라 이번 카타르 전 국왕 조문을 위해 국무위원 파견을 카타르 측과 협의해왔다.

강 실장은 지난 4월 중동산 원유와 나프타 물량을 확보하기 위해 전략경제협력 대통령특사 자격으로 카타르를 방문해 셰이크 타밈 빈 하마드 알사니 국왕을 면담하고 이 대통령의 친서를 전달한 바 있다.

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이 대통령, 카타르 전 국왕 서거에 강훈식 실장 조문특사로 파견

입력 2026.07.14 08:31

수정 2026.07.14 09:47

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강훈식 대통령 비서실장이 지난 6일 청와대 춘추관에서 메가프로젝트 민관합동 점검회의 결과에 대해 브리핑하고 있다. 청와대사진기자단

강훈식 대통령 비서실장이 지난 6일 청와대 춘추관에서 메가프로젝트 민관합동 점검회의 결과에 대해 브리핑하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 14일 서거한 셰이크 하마드 빈 칼리파 알사니 전 카타르 국왕의 조문특사로 강훈식 대통령비서실장을 파견한다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 공지를 통해 “이 대통령이 카타르의 셰이크 하마드 전 국왕 서거와 관련해 조전을 발송했다”며 “강훈식 비서실장이 조문 특사로 14일 저녁 출국할 예정”이라고 밝혔다.

안 부대변인은 “카타르 측이 조문 특사로 강 실장을 구체적으로 요청함에 따라 강 실장이 조문 특사로 카타르를 방문해 16일 귀국할 계획”이라고 밝혔다.

청와대는 과거 걸프 국가 국왕이 서거하면 국무위원 혹은 국회의원 등이 조문 특사로 방문했던 전례에 따라 이번 카타르 전 국왕 조문을 위해 국무위원 파견을 카타르 측과 협의해왔다.

강 실장은 지난 4월 중동산 원유와 나프타 물량을 확보하기 위해 전략경제협력 대통령특사 자격으로 카타르를 방문해 셰이크 타밈 빈 하마드 알사니 국왕을 면담하고 이 대통령의 친서를 전달한 바 있다. 양측은 에너지, 경제 분야 협력 방안과 지역 및 국제 정세를 논의했다.

앞서 셰이크 하마드 전 국왕이 지난 11일(현지시간) 향년 74세로 별세했다고 카타르 국영 뉴스통신 등이 보도했다.

셰이크 하마드 전 국왕은 1995년 부친이자 선대 군주인 셰이크 할리파 전 국왕이 유럽 순방을 떠난 사이 무혈 쿠데타를 일으켜 권력을 잡았다. 이후 막대한 규모의 북부 해역 천연가스를 개발하면서 카타르는 세계 최대 규모의 자원 수출국이 됐다.

카타르는 세계 3위의 액화천연가스(LNG) 수출국이다. 한국무역협회 통계를 보면, 한국은 지난해 카타르에서 전체 LNG 수입량(4672만t)의 14.9%를 들여왔다. 이는 호주(31.4%), 말레이시아(16.1%)에 이어 3번째로 큰 규모다.

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