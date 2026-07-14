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이란 “트럼프의 20% 통항료는 너무 많다···우리는 공정할 것” 조롱

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본문 요약

이란의 호르무즈 해협 통항료 부과를 비판해 온 도널드 트럼프 미국 대통령이 느닷없이 "우리가 징수하겠다"고 표변하자, 이란 측이 "20%는 너무 과하다"며 조롱하는 입장을 내놨다.

아바스 아라그치 이란 외교부 장관은 14일 소셜미디어에 "트럼프 대통령의 말은 전적으로 옳다"며 "호르무즈 해협을 통과하는 상선의 안전한 통항을 보장하는 자는 그에 대한 보상을 받아야 한다"는 글을 올렸다.

이는 선박의 안전을 보장하는 대가로 '서비스료'를 받겠다는 이란에 대해 자유항행의 원칙에 어긋나는 행동이라며 용납할 수 없다고 비판해 온 미국이 이제 와서 자신들이 통항료를 징수하겠다고 입장을 바꾼 것을 조롱한 것이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이란 “트럼프의 20% 통항료는 너무 많다···우리는 공정할 것” 조롱

입력 2026.07.14 08:32

수정 2026.07.14 09:44

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아바스 아라그치 이란 외교부 장관. AP연합뉴스

아바스 아라그치 이란 외교부 장관. AP연합뉴스

이란의 호르무즈 해협 통항료 부과를 비판해 온 도널드 트럼프 미국 대통령이 느닷없이 “우리가 징수하겠다”고 표변하자, 이란 측이 “20%는 너무 과하다”며 조롱하는 입장을 내놨다.

아바스 아라그치 이란 외교부 장관은 14일(현지시간) 소셜미디어에 “트럼프 대통령의 말은 전적으로 옳다”며 “호르무즈 해협을 통과하는 상선의 안전한 통항을 보장하는 자는 그에 대한 보상을 받아야 한다”는 글을 올렸다.

이는 선박의 안전을 보장하는 대가로 ‘서비스료’를 받겠다는 이란에 대해 자유항행의 원칙에 어긋나는 행동이라며 용납할 수 없다고 비판해 온 미국이 이제 와서 자신들이 통항료를 징수하겠다고 입장을 바꾼 것을 조롱한 것이다.

앞서 트럼프 대통령은 대이란 해상 봉쇄를 재개하겠다고 밝히면서, 호르무즈 해협을 통과하는 선박의 안전을 보장하는 대가로 운송 화물의 20%를 통항료로 받겠다고 선언했다.

아라그치 장관은 “이란은 항상 호르무즈 해협의 수호자였으며 앞으로도 영원히 그럴 것”이라며 “물론 (트럼프가 부과하겠다는) 20%는 과하다. 우리는 공정하게 처리하겠다”고 썼다.

전문가들은 운송 화물 가치의 20%를 통항료로 징수하겠다는 주장은 너무 과도해서, 트럼프 대통령이 이를 그대로 실행에 옮길 가능성은 작다고 보고 있다. 그러나 미국이 통항료를 징수할 수 있다고 선언한 것 자체로 자유항행의 원칙이 점점 더 훼손되고 있다는 지적이 나온다.

에너지 시장 분석 회사인 스파르타의 석유 연구 책임자인 닐 크로스비는 “20%의 통항료가 실제로 부과될 가능성은 낮지만, 만약 부과된다면 선박 운영업체들은 (이란과 미국 중 어느 쪽에 통항료를 내야 할지) 어려운 선택에 직면하게 될 것”이라고 뉴욕타임스에 말했다.

트럼프 “호르무즈 20% 통항료 받겠다”···느닷없이 “안전 보장 비용” 징수 일방 선언

도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란 해상 봉쇄를 재개하는 동시에, 호르무즈 해협을 통과하는 선박의 안전을 보장하는 대가로 운송 화물의 20%를 통항료로 받겠다고 선언했다. 또 트럼프 대통령은 “종전 양해각서(MOU)는 테스트에 불과했다”며 오는 16일(현지시간) 대국민연설을 예고했다. 트럼프 대통령은 13일 트루스소셜에 올린 글을 통해 “호르무즈 해협...

https://www.khan.co.kr/article/202607140631001

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