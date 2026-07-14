기본 사양 강화한 현대차 ‘2027 넥쏘’ 출시…보조금 받으면 3000만원대부터

현대자동차가 기본 등급의 상품성을 강화하고 선택 사양의 폭을 넓힌 수소전기차 ‘2027 넥쏘’를 14일 출시했다. 이번 연식변경 모델은 소비자가 선호하는 편의 사양을 하위 등급까지 기본 적용해 상품 경쟁력을 한 단계 끌어올린 점이 특징이다.

현대차가 이날 공식 출시한 2027 넥쏘의 가장 큰 변화는 기본 등급인 ‘모던’의 사양 보강이다. 현대차는 모던 등급부터 100W(와트) 충전선을 기본 탑재했다. 기존 상위 등급의 전유물이었던 지붕 짐틀(루프랙)과 인조가죽 좌석도 기본 사양으로 전환했다. 내장형 블랙박스인 빌트인 캠 2 플러스, 증강현실 길안내(내비게이션), 고속도로 주행 보조 2가 포함된 첨단 운전자 보조 시스템 등 핵심 안전·편의 사양을 모던 등급에서도 선택할 수 있도록 개편해 고객 선택 폭을 넓혔다. 최고급 프레스티지 등급에는 뒷좌석에서 동영상 시청 등을 즐길 수 있는 14.6인치 뒷좌석 모니터 시스템이 신규 선택 사양으로 도입된다.

판매 가격은 세제 혜택 적용 기준으로 모던 7647만원, 익스클루시브 7937만원, 프레스티지 8379만원으로 책정됐다. 정부 보조금 2250만원에 지방자치단체 보조금(700만~1700만원)을 최대로 지원받으면 실구매가는 3697만원까지 낮아질 것으로 기대된다.

현대차는 구매와 관리를 돕는 전용 프로그램 ‘넥쏘 이지 스타트’도 운영한다고 밝혔다. 초기 비용과 월 납입금 부담을 덜어주는 반납 유예형 할부 프로그램을 제공한다. 수소 충전 비용 지원, 매각까지 책임지는 전용 관리 서비스 등도 포함해 고객 부담을 낮췄다.

현대차 관계자는 “상품성을 대폭 높여 고객 선택지를 넓혔다”며 “경제적 혜택을 더한 전용 프로그램을 통해 더 많은 고객이 수소전기차의 매력을 경험하길 바란다”고 밝혔다.