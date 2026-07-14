이 대통령, 내일부터 2차 업무보고 시작…국민참여단 200명 선발

이재명 대통령은 오는 15일부터 재경경제부를 시작으로 총 9회에 걸쳐 국민과 함께하는 두 번째 부처 업무보고를 청와대 영빈관에서 주재한다.

청와대는 14일 공지를 통해 이번 업무보고 슬로건은 ‘삶으로 체감하는 대체불가 대한민국’이라고 밝혔다. 업무보고 대상 기관은 국무조정실, 19부 6처 18청 7위원회를 포함해 국민체감형 민생사업을 추진하는 140개 공공기관이다.

오는 15일 오전 10시에는 재정경제부(국세청·관세청·조달청)·국가데이터처·금융위원회·기획예산처가 약 100분간 업무보고를 진행한다.

오는 16일 오전 10시에는 과학기술정보통신부(우주항공청)·방송미디어통신위원회·개인정보보호위원회가 업무보고를 한다. 오후 2시에는 국토교통부(행정중심복합도시건설청·새만금개발청)·농림축산식품부(농촌진흥청·산림청)·해양수산부(해양경찰청), 오후 4시20분에는 보건복지부(질병관리청)·식품의약품안전처·성평등가족부·국민권익위원회가 업무보고를 진행한다.

그 외 부처의 업무보고는 8월 초에 진행된다. 세부 일정은 추후 확정되는 대로 공개할 예정이다.

청와대는 지난 1~6일 대통령 페이스북·유튜브·엑스·인스타그램 등을 통해 국민참여단을 모집했다. 중복신청 인원을 제외하고 총 1259명이 신청해 약 6.3대 1의 경쟁률을 보였다. 이 중 연령·성별·관심 부처 등을 종합적으로 고려해 매회 약 20여 명, 총 200명이 현장에 참석한다.

청와대는 “국민참여단은 국민주권정부 철학에 발맞춰 대통령과 함께 부처로부터 업무보고를 직접 받고 자유롭게 질의 또는 제안할 예정”이라고 밝혔다.