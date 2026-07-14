삼성SDI, 세계 최초 UPS 배터리 대형 화재 테스트 통과

스프링클러 없이 자체 진화…AI 데이터센터 공략 속도

삼성SDI의 무정전전원장치(UPS)용 배터리가 해외 인증기관의 화재 차단 테스트를 통과해 안전성을 입증했다. 전세계 빅테크 기업이 인공지능(AI) 데이터센터 공급사 선정 시 화재 안전성을 필수 조건으로 내세우는 만큼 이번 테스트 결과를 내세워 시장 공략에 속도를 내겠다는 계획이다.

삼성SDI는 글로벌 안전 인증기관인 ‘UL 솔루션즈’가 주관한 옥내 대형 화재 테스트에서 평가 기준을 모두 충족했다고 14일 밝혔다. UL 솔루션즈가 실제 화재 상황을 반영해 올초 도입한 이번 시험에서 삼성SDI는 세계 최초로 통과했다고 한다.

이번 테스트에서는 배터리 랙 내 모듈에 강제로 열폭주를 발생시킨 뒤 인접한 시스템으로 화재가 확산되는지를 검증했다. 시험 결과 불이 붙은 배터리 모듈은 전소됐으나 주변 랙으로의 화재 전파나 가스 배출, 폭발 등은 전혀 발생하지 않았다. 특히 상부 스프링클러 동작 없이 자체적으로 불이 꺼져 차별화된 기술력을 보였다고 한다.

삼성SDI는 독자적인 시스템 구조 설계를 통한 열전파 방지 기술을 적용했다. 안정성이 높은 리튬망간산화물(LMO) 소재와 열·충격에 강한 알루미늄 케이스, 가스 방출구인 벤트 등 특유의 각형 배터리 기술을 집약했다고 밝혔다. UPS는 정전 등 전력공급 이상이 발생할 때 비상전력을 즉시 공급해 AI 데이터센터의 안정적 가동을 보장하는 핵심 인프라다. 삼성SDI는 이번 검증을 바탕으로 AI 데이터센터와 전력용 에너지저장장치(ESS) 시장 공략을 가속화한다는 계획이다.