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[속보] 민주당, 당대표 경선 당규 개정안 의결…선호투표제 도입 수순

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더불어민주당 최고위원회의가 14일 8·17 전당대회 당대표 선출 방식에 선호투표제를 포함하는 내용의 당규 개정안을 의결했다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 열린 비공개 최고위원회의 직후 기자들과 만나 "결선투표 실시 방법으로 선호투표제와 결선투표제를 할 수 있음을 명문화하기로 했다"며 "관련 당규 개정의 건을 오늘 의결했다"고 말했다.

강 수석대변인은 "청년 최고위원 선출 방법에 대해선 선출직 최고위원 5명 중 1명을 청년최고위원 몫으로 분리해 선출하고자 했지만 표결에 의해 안건이 부결됐다"고 말했다.

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[속보] 민주당, 당대표 경선 당규 개정안 의결…선호투표제 도입 수순

입력 2026.07.14 09:50

수정 2026.07.14 10:07

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한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표(가운데)와 최고위원들이 지난 10일 국회에서 열린 최고위원회의에서 입장하고 있다. 박민규 선임기자 사진 크게보기

한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표(가운데)와 최고위원들이 지난 10일 국회에서 열린 최고위원회의에서 입장하고 있다. 박민규 선임기자

더불어민주당 최고위원회의가 14일 8·17 전당대회 당대표 선출 방식에 선호투표제를 포함하는 내용의 당규 개정안을 의결했다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 열린 비공개 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “결선투표 실시 방법으로 선호투표제와 결선투표제를 할 수 있음을 명문화하기로 했다”며 “관련 당규 개정의 건을 오늘 의결했다”고 말했다.

강 수석대변인은 “당규 개정의 건은 표결하지 않고 의견을 물어 구두 동의로 진행했다”며 “최고위원들은 그동안 분란이 있었던 건 사실이고 향후 전당대회가 한 달 정도 남았는데 당과 국민을 위해 수용한다는 뜻을 밝혔다”고 말했다.

이날 이성윤 최고위원은 당규 개정 등에 반발하며 회의 도중 최고위원에서 사퇴하겠다고 밝혔다. 이 최고위원은 기자들과 만나 “전당대회준비위원회가 당헌·당규 위반이 아니라는 결정을 해서 올려버리고 개선되지 않는 측면에 대해 용납할 수 없다”며 “오늘 표결에 참석할 수 없고, 이 상태에선 최고위원직을 더 수행하기 어렵다고 본다”고 말했다.

이날 회의에서 청년 최고위원을 분리 선출하는 방안은 부결됐다. 강 수석대변인은 “청년 최고위원 선출 방법에 대해선 선출직 최고위원 5명 중 1명을 청년최고위원 몫으로 분리해 선출하고자 했지만 표결에 의해 안건이 부결됐다”고 말했다.

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