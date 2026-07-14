대형 문화유산 ‘속’까지 본다…국중박, 세계 최대 CT 도입

국립중앙박물관이 대형 문화유산을 훼손하지 않고도 내부 구조와 손상 상태를 정밀하게 파악할 수 있는 세계 최대 규모의 원통형 CT(컴퓨터단층촬영) 장비를 국내 최초로 도입했다고 14일 밝혔다.

그동안 문화유산이 너무 크거나 보존 상태가 불안정한 경우 기존 CT 장비로는 촬영이 어려웠다. 기존 장비는 고정된 조사 대상 자체를 회전시키면서 X선 발생 장치를 상하로 움직여 촬영하기 때문에, 크고 무거운 유물이나 작은 충격에도 손상될 우려가 있는 유물을 조사하는 데 제약이 있었다.

새로 도입된 원통형 CT는 유물을 검사대에 올려둔 상태에서 X선 발생 장치가 약 220도 회전하고 수평으로 이동하며 촬영하는 방식이다. 최대 직경 1100㎜, 길이 3000㎜ 크기의 문화유산까지 수용할 수 있어 대형 목조불상이나 보존 상태가 불안정한 발굴품도 비교적 안정적으로 조사할 수 있다.

장비는 450kV의 전압으로 X선을 발생시키고, 조사 대상의 크기와 재질에 따라 700W와 1500W 두 가지 출력으로 촬영할 수 있다. 1300만 화소의 고해상도 디지털 영상을 구현한다. 촬영한 영상을 컴퓨터로 재구성하면 문화유산의 내·외부 구조와 제작 기법, 균열이나 변형 등 손상 상태를 입체적으로 분석할 수 있다.

국립중앙박물관은 2017년 두껍거나 밀도가 높은 유물의 내부 조사에 효과적인 600kV CT를, 2019년에는 작은 유물이나 재료의 미세 구조를 고해상도로 관찰하는 나노 CT를 각각 도입했다. 이번 원통형 CT 도입으로 소형 고대 장신구부터 대형 목조불상, 보존 상태가 불안정한 발굴 수집품까지 조사할 수 있는 체계를 갖추게 됐다.

목가구 등 목재 문화유산의 연대 연구에도 활용될 전망이다. 목재 문화유산을 훼손하지 않고 내부의 나이테를 촬영해 폭과 배열을 분석하는 연륜연대 연구에도 활용할 수 있다.

국립중앙박물관은 “문화유산 조사 데이터를 입체적으로 구축해 과학적 조사와 보존 처리를 넘어 고고학, 미술사, 목재해부학, 연륜연대학, 디지털 복원 등 다양한 분야와의 융복합 연구를 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.