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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“AI 브리핑 인용 227만회”···대전시 공식 블로그, 2달 연속 ‘네이버 메이트’ 선정

입력 2026.07.14 10:14

구글 선호 매체로 추가
대전시 공식 블로그 화면. 대전시 제공

대전시 공식 블로그 화면. 대전시 제공

대전시는 시 공식 블로그가 ‘네이버 메이트’ 국내여행 부문에 2개월 연속 선정됐다고 14일 밝혔다.

‘네이버 메이트’는 네이버 AI 브리핑 인용 수와 서비스별 운영 기준 등을 종합적으로 반영해 분야별 우수 채널을 선정해 콘텐츠 활동을 지원하는 프로그램이다.

네이버 AI 브리핑은 생성형 AI를 활용해 검색 결과를 요약하고 관련 콘텐츠를 추천해주는 검색서비스로, 주제 전문성과 콘텐츠 일관성 등을 고려해 인용할 콘텐츠를 선별한다.

시 공식 블로그는 이달 초 6개월 누적 AI 브리핑 인용 수가 227만회를 기록해 네이버 메이트에 선정된 전국 광역자치단체 중 최상위권에 오르면서 지난달에 이어 두 달 연속 국내여행 부문 메이트에 선정됐다.

시 공식 블로그는 주요 시정 소식과 함께 시 소셜미디어 기자단이 취재한 콘텐츠를 통해 대전의 다양한 매력과 관광·문화 콘텐츠를 전달하는 창구로 활용되고 있다.

시 관계자는 “2개월 연속 네이버 메이트 선정은 시 공식 블로그의 콘텐츠 경쟁력을 보여주는 결과”라며 “시민들이 공감할 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 대전의 매력과 시정 소식을 더 효과적으로 전달하고, 도시브랜드 가치와 시정·관광 홍보 효과를 높여가겠다”고 말했다.

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