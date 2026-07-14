홀란, 노르웨이 사상 첫 월드컵 8강 주역 괴물같은 공격력에 허당같은 매력 ‘밈 부자’ 착용 머리끈, 한국 뿌리 브랜드···매출 폭발 중국 인기 뜨거워··노르웨이산 연어 수요 ‘껑충’

월드컵은 새로운 스타를 세계에 알린다. 17세 소년 펠레를 축구 황제로, 마라도나를 신화로, 지네딘 지단과 킬리안 음바페를 세계 축구의 간판스타로 만들었다. 그런데 2026 북중미 월드컵에서 뜻밖의 스타로 떠오른 선수가 있다. 노르웨이의 괴물 공격수 엘링 홀란이다. 우승팀도, 득점왕도 아니지만 괴물 같은 경기력에 만화 주인공 같은 캐릭터로 전 세계 축구팬들을 사로잡았다.

노르웨이는 28년 만에 월드컵 본선 무대로 돌아와 사상 처음으로 8강까지 올랐다. 비록 잉글랜드의 벽에 막혀 4강 문턱에서 멈춰 섰지만, 홀란만큼은 이번 대회가 남긴 가장 선명한 얼굴 가운데 하나가 됐다.

이유는 골만이 아니었다. 194㎝의 거구와 폭발적인 스피드, 압도적인 득점력은 축구를 잘 모르는 사람도 단번에 이해할 수 있는 재능이었다. 반면 경기장 밖에서는 전혀 다른 모습이 화제를 모았다.

브라질전에서는 양 팀 선수들이 신경전을 벌이는 사이 홀로 상대 골키퍼의 물병을 집어 들어 물을 마시는 장면이 중계 카메라에 잡혔다. 사회관계망서비스(SNS)에서는 “또 남의 물을 마신다”는 반응이 쏟아졌다. 앞선 세네갈전에서도 비슷한 모습이 포착됐기 때문이다.

경기 후 보여준 엉뚱한 표정과 장난기 어린 반응들은 곧바로 밈이 됐다. 괴물 같은 스트라이커와 장난꾸러기 같은 캐릭터. 이 묘한 조합이 세계를 사로잡고 있는 것이다. 노르웨이와 잉글랜드 경기를 앞두고는 그를 바이킹으로 묘사한 인공지능(AI) 영상까지 나올 정도였다.

홀란의 인스타그램 팔로워는 월드컵 개막 전 약 4000만 명 수준에서 대회 기간 6000만 명을 넘어섰다. 노르웨이가 탈락한 뒤에도 숫자는 계속 늘고 있다. 메시와 호날두 이후 오랜만에 등장한 월드컵발 글로벌 슈퍼스타라는 평가까지 나온다.

홀란의 독특한 외모도 누리꾼의 이목을 사로잡았다. 한국에서는 홀란이 경기 때마다 머리를 묶던 머리끈이 화제가 됐다. 그의 머리끈 브랜드 ‘끄네끼(KKNEKKI)’는 사실 경남 함양에서 시작한 회사의 기술로 만들어진 제품이어서다.

브랜드명도 ‘끈’의 경상도 사투리인 ‘끄네끼’에서 따왔다. 홀란이 이 제품을 착용하기 시작한 이후 매출은 400~500% 가까이 뛰었다. 월드컵 기간에는 ‘홀란 에디션’이 등장했고 곧바로 완판됐다.

홀란 열풍이 특히 뜨거운 곳은 중국이다. 정작 중국 대표팀은 이번 월드컵 본선 무대에 오르지 못했지만 홀란은 중국 SNS를 강타하며 돌풍을 일으키고 있다. 그가 지난달 개설한 중국 SNS 더우인 계정 팔로워는 한 달 만에 580만 명을 넘어섰고 웨이보 팔로워도 190만 명을 돌파했다. 합치면 770만 명이다. 노르웨이 인구 560만 명보다 많다.

중국 팬들은 홀란이라고 부르지 않는다. ‘하바오(哈宝).’ 직역하면 ‘아기 홀란’ 정도 된다. 거구의 스트라이커에게 애정을 가득 담은 귀여운 별명을 붙인 것이다. 홀란 또한 이를 즐기고 있다. 중국 SNS에서 중국 음식 이야기를 하고, 팬 댓글에 직접 답을 달고, 자신의 얼굴이 합성된 밈을 즐겼다. 중국용 영상을 따로 제작했고 팬들이 붙여준 별명도 흔쾌히 받아들였다.

그런데 홀란 열풍이 단순히 SNS에 그친 게 아니다. 노르웨이산 연어 수출은 올해 중국 시장에서 두 자릿수 증가율을 기록했고, 현지에서는 ‘홀란 특수’라는 말까지 등장했다. 연어는 물론 고등어 판매까지 늘자 노르웨이수산위원회는 아예 홀란을 앞세운 마케팅 캠페인까지 시작했다. 중국 180개 도시, 750개 매장에서 ‘홀란이 선택한 노르웨이 연어’ 광고가 걸렸다.

AP통신은 홀란을 두고 “월드컵 최고의 스트라이커이자 인터넷의 ‘베이비걸’”이라고 표현했다. 괴물 같은 득점력과 인터넷 밈을 즐기는 장난기, 이 상반된 이미지가 동시에 사랑받고 있다는 것이다. 여기에 팬들은 밈과 짧은 영상, AI 패러디와 댓글로 홀란 열풍에 가세했다. 미 정보기술(IT) 매체 와이어드는 “홀란은 이제 축구선수를 넘어 전세계 팬들과 AI가 함께 만들어가는 인터넷 캐릭터가 됐다”고 했다.