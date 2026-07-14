서울 양천구가 주민이 지역 문제를 직접 발굴하고, 도서관을 중심으로 해결 방안을 함께 만들어가는 ‘공공도서관 리빙랩’을 새롭게 추진한다고 14일 밝혔다.

단순히 책 읽는 공간을 넘어 전문가, 지역 주민과 운영 협의체를 구성해 지역 현안을 해결해 나가는 ‘참여형 혁신 모델’을 만들겠다는 취지다. 주민은 의제 발굴부터 실행, 평가까지 전 과정에 참여하고 도서관은 다양한 주체를 연결하는 플랫폼 역할을 하게 된다.

양천문화재단은 지난달 30일 양천중앙도서관에서 ‘리빙랩 세미나’와 ‘제1차 운영 협의체 정례회의’를 열고 본격적인 실행 단계에 들어갔다.

우선 추진 중인 ‘지역 서점 이야기 수집’은 주민 실험가가 동네 서점을 직접 방문해 인터뷰와 글쓰기 활동을 거쳐 에세이·카드 뉴스 등 다양한 콘텐츠를 제작하는 프로젝트다. 지역 서점을 지역 커뮤니티 문화 자산으로 기록하는 데 의미를 두고, 각 서점의 고유한 이야기를 담은 콘텐츠로, 오는 10월 개최되는 ‘양천 북 페스티벌’에서 전시될 예정이다.

8월부터는 주민 실험가가 양천의 역사·지명 유래 등을 도서관 자료를 통해 직접 조사하고, 역사적 의미가 있는 장소와 서점, 골목을 연결한 투어 코스를 설계하는 ‘양천 책길 투어 개발’도 추진한다.

이기재 양천구청장은 “지역을 가장 잘 아는 주민의 아이디어가 지역 사회의 변화를 만드는 가장 큰 힘”이라며 “앞으로도 주민과 함께 다양한 지역 문제를 해결하고, 도서관이 사람과 사람, 지역과 지식을 연결하는 열린 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.