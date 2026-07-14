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미 민주당 “트럼프, 이란 재공습은 무단 전쟁”···전쟁권한 의회 복원 촉구

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본문 요약

알자지라는 13일 미국 민주당 지도부가 도널드 트럼프 대통령의 이란 재공습을 "무단 전쟁"이라고 비판하며 의회의 전쟁 권한 복원을 촉구했다고 보도했다.

척 슈머 상원 민주당 원내대표는 이날 "트럼프 대통령이 이란과 맺은 이른바 '양해각서'는 잉크가 마르기 전에 실패했다"며 "상원과 하원은 우리 군을 위험에서 빼내고 지금 당장 이 전쟁을 끝내라는 표결했으며, 트럼프는 반드시 따라야 한다"고 밝혔다.

슈머 원내대표가 언급한 것은 지난 6월 미 의회 양원이 통과시킨 전쟁권한결의안으로, 트럼프 대통령에게 이란과의 적대 행위에서 미군을 철수하도록 지시한 내용이 담겼다.

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미 민주당 “트럼프, 이란 재공습은 무단 전쟁”···전쟁권한 의회 복원 촉구

입력 2026.07.14 10:35

  • 전현진 기자

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척 슈머 미국 상원 민주당 원내대표는 13일(현지시간) 자신의 소셜미디어 엑스에 도널드 트럼프 미국 대통령의 전쟁을 재개했다는 소식을 비판했다. 엑스 갈무리

척 슈머 미국 상원 민주당 원내대표는 13일(현지시간) 자신의 소셜미디어 엑스에 도널드 트럼프 미국 대통령의 전쟁을 재개했다는 소식을 비판했다. 엑스 갈무리

알자지라는 13일(현지시간) 미국 민주당 지도부가 도널드 트럼프 대통령의 이란 재공습을 “무단 전쟁”이라고 비판하며 의회의 전쟁 권한 복원을 촉구했다고 보도했다.

척 슈머 상원 민주당 원내대표는 이날 “트럼프 대통령이 이란과 맺은 이른바 ‘양해각서’는 잉크가 마르기 전에 실패했다”며 “상원과 하원은 우리 군을 위험에서 빼내고 지금 당장 이 전쟁을 끝내라는 표결했으며, 트럼프는 반드시 따라야 한다”고 밝혔다. 슈머 원내대표가 언급한 것은 지난 6월 미 의회 양원이 통과시킨 전쟁권한결의안으로, 트럼프 대통령에게 이란과의 적대 행위에서 미군을 철수하도록 지시한 내용이 담겼다.

민주당 상원의원인 애덤 쉬프 역시 “최근 사태는 의회가 전쟁 권한을 되찾아야 하는 이유를 증명한다”고 말했다. 쉬프 의원은 자신의 엑스 계정에 “우리는 수개월 안에 전쟁이 끝날 것이라는 약속을 받았다. 그런데 며칠 만에 불량한 미·이란 합의에서 추가 공습, 또 다른 봉쇄, 물가만 더 올릴 혼란으로 치달았다”고 적었다.

하원에서도 비판의 목소리가 나왔다. 조 모렐 민주당 하원의원은 트럼프 대통령의 이란 재공습이 “무단 전쟁”의 또 다른 확전이라고 규탄했다고 알자지라는 전했다.

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