“도심 속에서 4만마리 반딧불이 만난다”···대전곤충생태관서 체험전

도심에서 보기 힘든 반딧불이 수만 마리가 펼치는 ‘빛의 향연’을 볼 수 있는 체험 행사가 대전에서 열린다.

대전시는 오는 24일부터 다음달 17일까지 대전곤충생태관에서 ‘반딧불이 불빛체험’ 행사를 개최한다고 14일 밝혔다.

반딧불이 불빛체험은 대전곤충생태관에서 직접 번식·사육한 반딧불이 4만여 마리를 한 자리에서 만나 볼 수 있는 행사다.

어두운 체험공간에서 반딧불이가 실제 빛을 내는 모습을 직접 관찰하며 생명의 신비와 자연의 소중함을 느껴볼 수 있다.

체험 행사 운영 시간은 생태관 휴관일인 월요일을 제외한 매일 오후 1시부터 5시까지다. 무료 체험이 가능하지만 당일 오전 10시부터 현장에서 선착순 배부되는 입장권을 받아야만 참여할 수 있다.

대전곤충생태관은 행사 기간 개관 10주년을 기념해 충남대 그린바이오 혁신융합대학 사업단과 함께하는 다양한 체험 프로그램도 운영한다.

박익규 시 농생명정책과장은 “이제는 자연에서도 보기 어려워진 반딧불이를 가까이서 관찰하며 생태적 신비를 체험할 수 있는 행사로, 관람객에게 신비로운 추억과 특별한 경험을 선사할 것”이라며 “온 가족이 함께 생태적 가치와 환경 보전의 의미도 배울 수 있는 기회가 될 것으로 기대한다”고 말했다.