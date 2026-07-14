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판돈 5천억원대의 도박사이트를 운영하다 경찰 수사를 피해 해외로 도피한 총책이 국제 공조로 검거됐다.

이들 조직은 2024년 경기북부경찰청이 조직원 35명을 검거해 이 중 10명을 구속한 이후 와해됐다.

A씨는 조직원 검거 사실이 알려지자 해외로 도피해 경찰의 수사망을 피해왔다.

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중학생 모집책 동원해 5000억원대 도박사이트 운영···해외로 도망간 총책, 국제 공조로 검거

입력 2026.07.14 10:38

수정 2026.07.14 11:11

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  • 안광호 기자

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UAE 현지서 은신 중 검거···경찰 “공범도 추적할 것”

지난 4일 인천국제공항을 통해 국내로 송환된 도박사이트 운영 총책. 경기북부경찰청 제공

지난 4일 인천국제공항을 통해 국내로 송환된 도박사이트 운영 총책. 경기북부경찰청 제공

판돈 5천억원대의 도박사이트를 운영하다 경찰 수사를 피해 해외로 도피한 총책이 국제 공조로 검거됐다.

경기북부경찰청 사이버범죄수사1대는 도박공간 개설, 범죄단체 조직 등 혐의로 40대 남성 A씨를 구속 송치했다고 14일 밝혔다.

A씨는 2018년 12월부터 2024년 7월까지 약 5년7개월 간 인도네시아와 두바이 등에 거점을 두고 스포츠토토, 사다리게임 등 판돈 총 5000억원대 도박 사이트를 운영한 혐의를 받는다.

A씨는 국내에도 사무실을 차려 조직적으로 광고와 회원 유치관리, 자금 세탁 등 범행을 저질렀다. A씨 조직은 특히 중학생 등 10대 청소년 10여명을 인터넷 방송 등으로 꼬드겨 모집책으로 부렸다.

모집책으로 활동한 청소년들은 주변 친구들을 도박에 끌어들인 대가로 수익금을 받았고, 새로 유입된 청소년들이 또 다른 친구들을 모집했다. 이들 중 중학생 3명은 500명 안팎의 회원을 모집한 것으로 조사됐다.

이들 조직은 2024년 경기북부경찰청이 조직원 35명을 검거해 이 중 10명을 구속한 이후 와해됐다. A씨는 조직원 검거 사실이 알려지자 해외로 도피해 경찰의 수사망을 피해왔다.

경찰은 A씨의 신원을 특정한 후 인터폴 적색수배하고 범정부 합동 초국가범죄 특별대응 TF를 중심으로 UAE 당국과 협력해 검거와 송환에 주력했다.

지난해 6월 UAE 현지에서 은신 중 검거된 A씨는 지난 4일 인천국제공항을 통해 국내로 송환됐다.

경찰 관계자는 “사이버도박은 해외에 거점을 두고 수사망을 회피하는 조직적 범죄로, 청소년까지 범행에 이용하는 등 그 사회적 폐해가 매우 심각하다”며 “A씨의 범죄수익을 추적해 기소 전 몰수·추징 보전하고, 아직 해외 도피 중인 공범들에 대해서도 추적할 예정”이라고 말했다.

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