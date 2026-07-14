중학생 모집책 동원해 5000억원대 도박사이트 운영···해외로 도망간 총책, 국제 공조로 검거

UAE 현지서 은신 중 검거···경찰 “공범도 추적할 것”

판돈 5천억원대의 도박사이트를 운영하다 경찰 수사를 피해 해외로 도피한 총책이 국제 공조로 검거됐다.

경기북부경찰청 사이버범죄수사1대는 도박공간 개설, 범죄단체 조직 등 혐의로 40대 남성 A씨를 구속 송치했다고 14일 밝혔다.

A씨는 2018년 12월부터 2024년 7월까지 약 5년7개월 간 인도네시아와 두바이 등에 거점을 두고 스포츠토토, 사다리게임 등 판돈 총 5000억원대 도박 사이트를 운영한 혐의를 받는다.

A씨는 국내에도 사무실을 차려 조직적으로 광고와 회원 유치관리, 자금 세탁 등 범행을 저질렀다. A씨 조직은 특히 중학생 등 10대 청소년 10여명을 인터넷 방송 등으로 꼬드겨 모집책으로 부렸다.

모집책으로 활동한 청소년들은 주변 친구들을 도박에 끌어들인 대가로 수익금을 받았고, 새로 유입된 청소년들이 또 다른 친구들을 모집했다. 이들 중 중학생 3명은 500명 안팎의 회원을 모집한 것으로 조사됐다.

이들 조직은 2024년 경기북부경찰청이 조직원 35명을 검거해 이 중 10명을 구속한 이후 와해됐다. A씨는 조직원 검거 사실이 알려지자 해외로 도피해 경찰의 수사망을 피해왔다.

경찰은 A씨의 신원을 특정한 후 인터폴 적색수배하고 범정부 합동 초국가범죄 특별대응 TF를 중심으로 UAE 당국과 협력해 검거와 송환에 주력했다.

지난해 6월 UAE 현지에서 은신 중 검거된 A씨는 지난 4일 인천국제공항을 통해 국내로 송환됐다.

경찰 관계자는 “사이버도박은 해외에 거점을 두고 수사망을 회피하는 조직적 범죄로, 청소년까지 범행에 이용하는 등 그 사회적 폐해가 매우 심각하다”며 “A씨의 범죄수익을 추적해 기소 전 몰수·추징 보전하고, 아직 해외 도피 중인 공범들에 대해서도 추적할 예정”이라고 말했다.