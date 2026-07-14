국민연금 국내 주식 333조원 급증…‘쏠림·목표 초과’에 리밸런싱 주목

국민연금이 보유한 국내 상장사 주식 평가액이 최근 1년 6개월 사이 333조원 가량 급증한 것으로 나타났다. 반도체 대형주 중심의 증시 급등에 힘입은 결과지만, 특정 종목 쏠림 현상이 심화하고 국내 주식 목표 비중을 크게 초과하면서 향후 포트폴리오 조정을 위한 매도 압박이 커질 것이라는 관측이 나온다.

14일 기업분석연구소 리더스인덱스가 국민연금의 올해 2분기 주식 대량보유 공시를 분석한 결과를 보면, 국민연금이 지분 5% 이상을 보유한 국내 상장사는 총 267개다. 이들 기업의 지분 평가액은 지난 10일 종가 기준 462억1403만원이 아닌 462조1403억원에 달했다.

이는 12·3 불법계엄 여파로 증시가 저점을 형성했던 2024년 12월 129조1610억원과 비교하면 1년 반 만에 333조원 가까이 늘어난(257.8% 증가) 것이다. 보유 기업 수는 259곳에서 8곳 늘어났지만, 평가액은 3.6배 불었다.

이번 가치 상승은 정보통신(IT)과 전기·전자 업종이 견인했다. 이들 업종의 지분 평가액은 같은 기간 39조1063억원에서 286조3016억원으로 632% 이상 폭증했다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목의 합산 평가액이 전체의 55.5%를 차지해 국민연금 국내 주식 포트폴리오의 절반을 넘어섰다.

투자 비중이 두 번째로 높은 업종은 지주(11.4%)로 지분 5% 이상 보유 기업은 36곳에서 42곳으로 늘었고, 지분가치 역시 17조4001억원에서 52조7576억원으로 203.2% 증가했다.

문제는 자산 비중 불균형에 따른 리밸런싱(자산 재배분) 부담이다. 현재 지분 5% 이상 보유 종목의 평가액만으로도 국민연금 전체 운용자산 1670조7000억원의 27.7%에 육박한다. 국민연금이 지난 5월 국내 주식 목표 비중을 기존 14.9%에서 20.8%로 대폭 상향 조정했음에도, 현재 보유 비중이 목표치를 약 7%포인트 초과한 상태다.

자산 가격 변동으로 특정 자산 비중이 목표 범위를 벗어나면 자산을 사고팔아 비중을 맞추는 리밸런싱 작업이 불가피하다. 6월 말로 리밸런싱 유예 조치가 종료됨에 따라 이달부터 조정 규칙이 다시 적용된다.

그동안 국민연금은 국내 주식시장 충격을 최소화하기 위해 리밸런싱을 유예해 왔으나, 제도가 정상화하면서 일정 부분 물량 조절에 나설 수밖에 없는 상황에 직면했다. 앞서 김성주 국민연금공단 이사장은 지난 1일 리밸런싱에 따른 증시 매도 폭탄 가능성은 ‘제로’라며 리밸런싱이 대규모 매도가 아닌 ‘재조정’이라고 밝혔다.

하지만 시장에서는 국민연금이 허용 범위와 전술적 자산배분(TAA) 여유분을 활용해 완급을 조절할 것으로 보고 있다. 다만 지수가 추가 상승할 경우 비중 조절을 위한 기계적 매도 물량을 낼 수도 있어 증시에 부담으로 작용할 가능성을 배제하기 어렵다는 관측이 나온다.