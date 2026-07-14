부산 금정산에만 남은 멸종위기 ‘가는동자꽃’···인공증식 성공

부산시 화명수목원은 금정산의 깃대종이자 멸종위기 희귀식물인 ‘가는동자꽃’이 수목원 내에서 개화를 시작했다고 14일 밝혔다.

가는동자꽃은 국내에서 부산 금정산에만 자생하는 보호종이다. 멸종위기 야생생물 2급이자 희귀식물(CR·Critically Endangered)로 지정되어 있어 보전 가치가 매우 높다.

진한 붉은색 꽃이 7~8월에 피는 석죽과 식물로 산지 습지에서만 자라 습지 생태계의 건강도를 나타내는 대표적인 지표종으로 꼽힌다.

과거에는 강원도 일부 지역에서도 자생한다는 연구 결과가 있었지만, 현재는 개발 등의 이유로 사라진 것으로 추정된다. 햇빛이 잘 드는 습지에서 자라는 특성이 개체 수 감소에 영향을 줬을 것이라는 분석도 있다.

화명수목원은 지난해 50개체를 증식하기 시작해 올해 120개체까지 늘리는 데 성공했다. 부산시는 약 10년 전에도 가는동자꽃 보전을 추진했으나 실패한 바 있다.

가는동자꽃의 자생지는 현재 금정산에서도 한 곳만 보고된 상태다. 이 곳에는 약 200개체가 서식하는 것으로 추정된다. 자생지 인근에 안내문과 로프를 설치해 탐방객 접근을 제한하고 있지만, 탐방객으로 인한 훼손이 빈번하다는 게 부산시의 설명이다.

김희주 화명수목원 연구사는 “자생지를 방문하는 사람이 많아질수록 훼손 가능성이 커지는 만큼 주의를 당부한다”고 말했다.