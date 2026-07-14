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본문 요약

반복되는 고수온으로 바지락 집단 폐사를 겪어온 충남 태안군이 기후변화에 대응하기 위한 대체 패류 시범양식에 나선다.

군은 시범사업 성과를 토대로 대체 품종 양식을 단계적으로 확대해 기후변화로 인한 어업 피해를 줄이고 지속 가능한 수산업 기반을 구축해 나갈 방침이다.

군 관계자는 "기후변화로 어장 환경이 빠르게 변하면서 품종 다변화가 더 이상 선택이 아닌 필수가 됐다"며 "대체 품종이 어업인의 새로운 소득원으로 자리 잡을 수 있도록 시범사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

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56일 폭염 바다에 쓰러진 바지락···태안군, ‘고수온 강한 패류’로 돌파구 찾는다

입력 2026.07.14 10:55

  • 강정의 기자

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해수부 공모 선정으로 국비 포함 3억 확보

동죽·가무락·백합 시범양식 추진

충남 태안군 소원면 법산리 갯벌에서 한 어업인이 바지락을 채취하고 있다. 태안군 제공

충남 태안군 소원면 법산리 갯벌에서 한 어업인이 바지락을 채취하고 있다. 태안군 제공

반복되는 고수온으로 바지락 집단 폐사를 겪어온 충남 태안군이 기후변화에 대응하기 위한 대체 패류 시범양식에 나선다.

태안군은 천수만과 가로림만, 근소만 등 3개 해역을 대상으로 기존 바지락 어장에 별도 시설 투자 없이 적용할 수 있는 고수온 적응형 패류를 보급하는 ‘기후변화 대응 시범양식 지원사업’을 추진한다고 14일 밝혔다.

이번 사업은 해양수산부 공모 평가를 거쳐 최종 대상지로 선정되면서 추진이 확정됐다. 군은 국비 1억5000만원을 포함한 총사업비 3억원을 확보해 3개 해역에 각각 1억원씩 투입할 계획이다.

태안 연안의 대표 양식 품종인 바지락은 여름철 고수온에 취약해 최근 수년간 폐사 피해가 반복됐다. 특히 2024년에는 고수온 특보 기준을 웃도는 수온이 56일간 이어지면서 일부 어장에서 대규모 폐사가 발생하는 등 어업인들의 피해가 컸다.

이에 군은 바지락 중심의 양식 구조에서 벗어나 고수온과 환경 변화에 비교적 강한 동죽과 가무락, 백합 등을 오는 10월부터 3개 해역에 살포하고 품종별 생존율과 성장 상태를 지속적으로 관찰할 예정이다.

단순히 종패를 보급하는 데 그치지 않고 품종별 생존·성장 특성과 경제성을 분석하는 한편 어업인 참여형 평가도 병행해 태안 해역에 적합한 기후 적응형 양식 모델을 마련한다는 구상이다.

군은 시범사업 성과를 토대로 대체 품종 양식을 단계적으로 확대해 기후변화로 인한 어업 피해를 줄이고 지속 가능한 수산업 기반을 구축해 나갈 방침이다.

군 관계자는 “기후변화로 어장 환경이 빠르게 변하면서 품종 다변화가 더 이상 선택이 아닌 필수가 됐다”며 “대체 품종이 어업인의 새로운 소득원으로 자리 잡을 수 있도록 시범사업을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.

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