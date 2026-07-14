예스24 ‘젊은 작가 1위’에 소설가 청예

예스24는 ‘2026 한국문학의 미래가 될 젊은 작가’ 투표에서 청예 작가가 1위에 선정됐다고 14일 밝혔다.

예스24는 6월15일부터 7월13일까지 공식 홈페이지와 오프라인 서점에서 독자 투표를 실시했다. 투표에는 23만8824명이 참여했으며, 청예 작가가 2만7145표(8.3%)를 얻어 1위에 올랐다.

청예 작가는 <낭만 사랑니>, <오렌지와 빵칼> 등을 통해 장르적 상상력과 섬세한 심리 묘사로 자신만의 작품 세계를 구축해왔다. 지난달에는 장편소설 <주와 연>을 펴냈다.

청예 작가는 “오직 문학만이 내게 정당한 보상을 했다. 그러니 문학은 나에게 목격 가능한 기적이요, 실현 가능한 꿈”이라며 “그 ‘가능성’을 만들어준 모든 독자에게 진심으로 감사하다”고 소감을 전했다.

2위는 공현진 작가(2만6862표·8.2%), 3위는 위수정 작가(2만4231표·7.4%)가 차지했다. 임선우 작가(2만4164표·7.4%)와 성혜령 작가(2만3129표·7.1%)가 각각 4, 5위를 기록했다.

예스24는 다음 달 ‘청예 작가와 함께하는 여름밤 북토크’를 열 예정이다.