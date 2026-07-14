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예스24는 '2026 한국문학의 미래가 될 젊은 작가' 투표에서 청예 작가가 1위에 선정됐다고 14일 밝혔다.

투표에는 23만8824명이 참여했으며, 청예 작가가 2만7145표를 얻어 1위에 올랐다.

청예 작가는 <낭만 사랑니>, <오렌지와 빵칼> 등을 통해 장르적 상상력과 섬세한 심리 묘사로 자신만의 작품 세계를 구축해왔다.

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예스24 ‘젊은 작가 1위’에 소설가 청예

입력 2026.07.14 10:57

수정 2026.07.14 11:13

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  • 고희진 기자

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예스24 제공

예스24는 ‘2026 한국문학의 미래가 될 젊은 작가’ 투표에서 청예 작가가 1위에 선정됐다고 14일 밝혔다.

예스24는 6월15일부터 7월13일까지 공식 홈페이지와 오프라인 서점에서 독자 투표를 실시했다. 투표에는 23만8824명이 참여했으며, 청예 작가가 2만7145표(8.3%)를 얻어 1위에 올랐다.

청예 작가는 <낭만 사랑니>, <오렌지와 빵칼> 등을 통해 장르적 상상력과 섬세한 심리 묘사로 자신만의 작품 세계를 구축해왔다. 지난달에는 장편소설 <주와 연>을 펴냈다.

청예 작가는 “오직 문학만이 내게 정당한 보상을 했다. 그러니 문학은 나에게 목격 가능한 기적이요, 실현 가능한 꿈”이라며 “그 ‘가능성’을 만들어준 모든 독자에게 진심으로 감사하다”고 소감을 전했다.

2위는 공현진 작가(2만6862표·8.2%), 3위는 위수정 작가(2만4231표·7.4%)가 차지했다. 임선우 작가(2만4164표·7.4%)와 성혜령 작가(2만3129표·7.1%)가 각각 4, 5위를 기록했다.

예스24는 다음 달 ‘청예 작가와 함께하는 여름밤 북토크’를 열 예정이다.

“불륜하면 지옥간다”···장르문학 경계 넓히는 청예의 ‘회빙환’ 복수극

청예. ‘지금’ 한국 문학에 관심 있다면 들어보았을 만한 이름이다. 청소년 소설과 SF와 호러 등 장르 문학에서 주로 활동하는 작가로 젊은 층에서 인지도가 높다. 평범한 회사원에서 각종 스토리 공모전에 당선돼 글쓰기를 시작하고 이제는 인기 작가로 발돋움하는 그를 지난 15일 서울 중구 경향신문사에서 만났다. ‘청예’는 일상과 글쓰기를 분리하기 위해 만...

https://www.khan.co.kr/article/202607011523001

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