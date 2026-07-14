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인권위원장 ‘북한이탈주민의 날’ 성명…“민주주의 성숙도 보여주는 척도”

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본문 요약

안창호 국가인권위원장이 14일 '북한이탈주민의 날'을 맞아 "북한이탈주민 인권 보호는 특정 집단에 대한 시혜가 아닌, 우리 사회 전체의 인권 수준과 민주주의 성숙도를 보여주는 중요한 척도"라고 밝혔다.

안 위원장은 "우리 사회의 인식 개선과 포용적 환경 조성이 계속돼야 한다"며 "북한이탈주민이 낯선 환경에서 안정적으로 정착하고, 차별 없이 자신의 권리를 누릴 수 있도록 국가와 사회가 함께 책임을 다해야 한다"고 했다.

안 위원장은 "북한이탈주민들이 전하는 경험을 통해 북한 주민들의 인권 현실에도 지속적인 관심을 기울여야 한다"며 "북한 주민의 생명과 자유, 존엄이 보장되고 보편적 기본권이 실현될 수 있도록 국내외 관계기관, 시민사회, 국제사회와 함께 인권 증진을 위한 노력을 이어가는 것 역시 중요한 과제"라고 밝혔다.

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인권위원장 ‘북한이탈주민의 날’ 성명…“민주주의 성숙도 보여주는 척도”

입력 2026.07.14 11:00

  • 김은송 기자

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안창호 국가인권위원장이 지난 13일 서울 중구 국가인권위원회에서 열린 신임 인권위원 임명식에서 발언하고 있다. 정효진 기자

안창호 국가인권위원장이 지난 13일 서울 중구 국가인권위원회에서 열린 신임 인권위원 임명식에서 발언하고 있다. 정효진 기자

안창호 국가인권위원장이 14일 ‘북한이탈주민의 날’을 맞아 “북한이탈주민 인권 보호는 특정 집단에 대한 시혜가 아닌, 우리 사회 전체의 인권 수준과 민주주의 성숙도를 보여주는 중요한 척도”라고 밝혔다.

안 위원장은 이날 발표한 ‘제3회 북한이탈주민의 날’ 성명에서 “자유와 존엄을 찾아 험난한 여정을 거쳐 대한민국 사회의 구성원으로 살아가고 있는 북한이탈주민들의 용기와 삶을 기억한다”며 이같이 밝혔다.

안 위원장은 북한이탈주민의 14%가 북한이탈주민이라는 이유로 차별·무시를 당했다는 남북하나재단 실태조사 결과를 근거로 “여전히 적지 않은 북한이탈주민이 일상에서 편견과 차별을 경험하고 있다”고 말했다.

안 위원장은 “우리 사회의 인식 개선과 포용적 환경 조성이 계속돼야 한다”며 “북한이탈주민이 낯선 환경에서 안정적으로 정착하고, 차별 없이 자신의 권리를 누릴 수 있도록 국가와 사회가 함께 책임을 다해야 한다”고 했다.

안 위원장은 “북한이탈주민들이 전하는 경험을 통해 북한 주민들의 인권 현실에도 지속적인 관심을 기울여야 한다”며 “북한 주민의 생명과 자유, 존엄이 보장되고 보편적 기본권이 실현될 수 있도록 국내외 관계기관, 시민사회, 국제사회와 함께 인권 증진을 위한 노력을 이어가는 것 역시 중요한 과제”라고 밝혔다.

앞서 2024년 윤석열 정부는 ‘7월14일’을 국가기념일인 ‘북한이탈주민의 날’로 제정했다. 1997년 7월14일 북한이탈주민의 법적 지위와 정착 지원 정책을 규정한 북한이탈주민법이 시행된 날에 맞췄다.

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