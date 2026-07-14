청년농부 지원금 10억원 받아 지하벙커 대마 재배 일당···사기 혐의로도 기소

정부의 청년농부 지원금을 받아 지하 벙커를 만들고 대마를 재배해 기소된 일당이 사기 혐의로도 재판에 넘겨졌다.

마약범죄 정부합동수사본부(이하 합수본)은 A씨와 B씨 등 2명을 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기), 사기, 보조금 관리법 위반 혐의로 추가 기소했다고 14일 밝혔다. 이들은 이미 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 재판에 넘겨진 상태다.

A씨 등은 농림축산식품부 주관 ‘청년창업형 후계농업경영인’ 지원 사업을 악용해 영농 자금을 가로챈 혐의를 받고 있다. 이들은 실제 농업에 종사할 의사 없이 위장 전입 등의 방법으로 지원 요건을 갖춘 것처럼 지자체와 금융기관을 속인 것으로 파악됐다.

A씨 등은 이 사업을 통해 2023년 7월부터 같은 해 10월까지 농지 구입과 스마트팜 설치 명목으로 농협에서 총 9억5000만원을 연 1.5%의 저리로 대출받았다. 또 2024년 2월부터 올해 2월까지 매월 영농정착 지원금 명목으로 총 4364만원을 챙기기도 했다.

이들은 편취한 정부 보조금을 통해 비닐하우스와 지하 벙커를 구축한 뒤 공장형으로 대마를 재배했다. 청년후계농 사업은 실제 영농을 시작하지 않아도 제출된 영농계획서를 기초로 선정이 이뤄지고 있다. A씨 등은 선정 뒤에도 정부의 사후 관리가 취약한 점을 악용해 이같은 범행을 벌인 것으로 조사됐다.

합수본 관계자는 “앞으로도 마약범죄뿐만 아니라 연관 범죄까지 끝까지 파헤쳐 범행의 전모를 밝히고, 그 과정에서 취득한 범죄수익 및 경제적 이익을 철저히 환수할 것”이라고 밝혔다.