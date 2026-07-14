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지리산서 멸종위기 야생동물 1급 ‘무산쇠족제비’ 서식 포착

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본문 요약

지리산 국립공원구역에서 환경부 지정 멸종위기 야생생물 1급인 '무산쇠족제비' 서식이 포착됐다.

경남 함양군은 군청 사회복지과 소속 직원이 최근 지리산 백무동에서 장터목으로 향하는 등산로에서 바위 아래에서 얼굴을 내민 무산쇠족제비를 우연히 발견해 촬영했다고 14일 밝혔다.

지리산을 자주 오르던 이 직원은 하산 후 관련 자료 대조로 해당 개체가 무산쇠족제비임을 확인했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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지리산서 멸종위기 야생동물 1급 ‘무산쇠족제비’ 서식 포착

입력 2026.07.14 11:07

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

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지리산에서 포착된 무산쇠족제비. 함양군 제공

지리산에서 포착된 무산쇠족제비. 함양군 제공

지리산 국립공원구역에서 환경부 지정 멸종위기 야생생물 1급인 ‘무산쇠족제비’ 서식이 포착됐다.

경남 함양군은 군청 사회복지과 소속 직원이 최근 지리산 백무동에서 장터목으로 향하는 등산로에서 바위 아래에서 얼굴을 내민 무산쇠족제비를 우연히 발견해 촬영했다고 14일 밝혔다.

지리산을 자주 오르던 이 직원은 하산 후 관련 자료 대조로 해당 개체가 무산쇠족제비임을 확인했다. 무산쇠족제비는 대한민국 식육목 동물 가운데 가장 작은 포유류다.

몸길이 15㎝, 꼬리 길이 약 4㎝에 몸무게는 100g 이하에 불과하다. 털빛은 여름에는 갈색을 띠다가 겨울에는 몸 전체가 흰색으로 변하는 특징이 있다.

주로 설치류와 조류, 양서류 등을 사냥하며 한 마리가 연간 3000마리에 달하는 쥐를 잡아먹어 생태계 균형 유지에 중요한 역할을 하는 동물로 알려졌다.

그동안 국내 일부 산악지역에서 간헐적으로 발견될 뿐 개체 수가 극히 적어 정확한 분포와 서식 밀도가 규명되지 않은 상태다. 지리산에서는 지난해 8년 만에 서식이 확인된 바 있다.

군 관계자는 “무산쇠족제비는 1927년 북한 함경북도 무산에서 처음 보고됐으며, 국내에서는 1974년 서울에서 처음 확인됐다”며 “이번 발견은 지리산의 우수한 생태환경과 생태계 건강성을 다시 한번 입증한 의미 있는 사례”라고 말했다.

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