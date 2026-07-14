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서울 성동구의 한 아파트에서 밤사이 부탄가스가 폭발해 주민 2명이 다쳤다.

14일 성동소방서 등에 따르면 지난 13일 오후 11시15분쯤 서울 성동구 행당동의 한 아파트 18층에서 부탄가스가 폭발했다.

사고로 거주자인 40대 남성이 전신 화상을 입고 인근 병원으로 이송됐다.

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한밤 중의 부탄가스 폭발에 ‘아파트 쑥대밭’···주민 1명 전신화상

입력 2026.07.14 11:09

수정 2026.07.14 11:19

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  • 박민규 기자

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서울 성동구 아파트서···주민 74명 긴급 대피

폭발 세대 베란다·현관문 날아가···승강기 고장도

13일 밤 서울 성동구 행당동의 한 아파트에서 부탄가스 폭발 사고가 발생해 폭발 충격으로 튕겨 나간 잔해가 야외 주차장의 차량 위로 떨어져 있다. 박민규 기자

13일 밤 서울 성동구 행당동의 한 아파트에서 부탄가스 폭발 사고가 발생해 폭발 충격으로 튕겨 나간 잔해가 야외 주차장의 차량 위로 떨어져 있다. 박민규 기자

서울 성동구의 한 아파트에서 밤사이 부탄가스가 폭발해 주민 2명이 다쳤다.

14일 성동소방서 등에 따르면 지난 13일 오후 11시15분쯤 서울 성동구 행당동의 한 아파트 18층에서 부탄가스가 폭발했다.

사고로 거주자인 40대 남성이 전신 화상을 입고 인근 병원으로 이송됐다. 사고 당시 해당 세대에는 이 남성을 포함해 2명이 있었다. 인근 주민 3명도 연기를 흡입해 이 중 1명이 병원으로 이송됐으며, 2명은 현장에서 처치를 받았다. 주민 74명이 자력 대피했다.

아파트 관계자는 이번 사고가 방 내부에서 부탄가스 여러 개가 잇따라 터지면서 발생한 것으로 보고 있다. 주민 A씨는 “밤중에 갑자기 ‘펑!’ 하는 소리가 크게 들렸다”고 말했다.

폭발이 화재로 번지지는 않았지만, 가스 폭발로 해당 세대의 베란다가 뜯겨 야외 주차장에 세워져 있던 차량 위로 추락했다. 현관문도 폭발에 날아가 아파트 내부 승강기도 고장이 났다.

소방당국은 이번 사고로 약 5000만원의 재산 피해가 발생한 것으로 보고 있다. 소방당국은 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

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