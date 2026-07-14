추미애, 뚝방촌 폭염 취약계층 찾아···“취약계층에 기후위기 더 큰 피해, 지원책 찾겠다”

지난 12일부터 경기도 30개 시군에 폭염특보가 이어지고 있는 가운데 추미애 경기지사가 14일 광명시 소하동 뚝방 거주촌을 찾았다.

소하동 뚝방 거주촌은 안양천 제방과 인접한 노후주택 밀집지역으로, 현재 9세대 13명이 거주하고 있다. 추 지사는 뚝방촌 주민들의 집을 찾아 주민들의 냉방 여건과 건강 상태를 살폈다.

추 지사는 방문을 마친 뒤 “기후위기는 사회 취약계층에게 더 큰 직접적인 피해를 가하기 때문에 현장 상황을 점검해보러 왔다”면서 “경기도에서는 도민이라면 누구나 지원을 받을 수 있는 기후보험을 갖고 있는데 여기에 더해 특별교부세를 통한 개별 생계위기가구 지원책 등에 대해 광명시, 정부와 상의하겠다”고 말했다.

추 지사는 또 한국토지주택공사(LH)가 뚝방촌을 관통하는 도로 건설 계획을 가지고 있는 점을 언급하며 “집행이 된다면 이 곳 주민들은 또 오갈 데가 없어 주거권 확보에 비상이 걸린다. 광명시하고 잘 상의를 해서 적절한 주거권 보호 대책이 마련될 수 있는지 살펴보겠다”고 했다.

경기도는 지난 12일 폭염 위기경보를 ‘심각’ 단계로 격상하고 올해 첫 재난안전대책본부를 가동했다. 도내 무더위쉼터 8700여곳과 그늘막 2만1929곳을 운영하고, 재난도우미를 통한 취약계층 안부 확인과 살수차 운행 등을 추진 중이다.