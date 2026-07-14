[속보]김건희 특검, 김건희 상고심 선고 연기 신청···“‘명태균 여론조사 유죄 판결’ 고려해달라”

김건희 여사 관련 의혹을 수사한 민중기 특별검사가 오는 16일 대법원 선고를 앞둔 김 여사의 자본시장법·정치자금법 위반 사건에 대해 선고기일을 연기해달라고 법원에 요청했다.

특검은 14일 “오는 16일 오전 10시15분 선고 예정인 대법원의 자본시장법 위반 등 사건에 관련해 어제 선고된 서울중앙지법 정치자금법 위반 사건의 판결 내용을 반영한 추가 의견서를 제출하기 위해 대법원에 선고기일 연기신청서를 제출했다”고 밝혔다.

서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 전날 윤석열 전 대통령이 명태균씨로부터 여론조사 결과를 무상으로 받은 혐의(정치자금법 위반)를 유죄로 인정하고 징역 2년 등을 선고했다.

반면 같은 혐의 내용으로 기소된 김건희 여사는 1·2심에서 무죄 판결을 받았다. 여론조사를 무상으로 받은 것을 김 여사와 윤 전 대통령의 재산상 이득으로 볼 수 없다는 취지이다.

대법원은 16일 이 사건의 선고를 내릴 예정이다. 대법원은 김 여사가 도이치모터스 주가조작에 가담한 혐의(자본시장법 위반)와 통일교로부터 청탁을 받고 고가의 금품을 받은 혐의(알선수재) 등도 판단할 예정이다. 이들 혐의는 1·2심에서 일부 유죄를 선고받았다.