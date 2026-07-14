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[속보]김건희 특검, 김건희 상고심 선고 연기 신청···“‘명태균 여론조사 유죄 판결’ 고려해달라”

입력 2026.07.14 11:12

수정 2026.07.14 11:30

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김건희 여사가 지난해 12월3일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 자신의 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석하고 있다. 사진공동취재단

김건희 여사가 지난해 12월3일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 자신의 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석하고 있다. 사진공동취재단

김건희 여사 관련 의혹을 수사한 민중기 특별검사가 오는 16일 대법원 선고를 앞둔 김 여사의 자본시장법·정치자금법 위반 사건에 대해 선고기일을 연기해달라고 법원에 요청했다.

특검은 14일 “오는 16일 오전 10시15분 선고 예정인 대법원의 자본시장법 위반 등 사건에 관련해 어제 선고된 서울중앙지법 정치자금법 위반 사건의 판결 내용을 반영한 추가 의견서를 제출하기 위해 대법원에 선고기일 연기신청서를 제출했다”고 밝혔다.

서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 전날 윤석열 전 대통령이 명태균씨로부터 여론조사 결과를 무상으로 받은 혐의(정치자금법 위반)를 유죄로 인정하고 징역 2년 등을 선고했다.

반면 같은 혐의 내용으로 기소된 김건희 여사는 1·2심에서 무죄 판결을 받았다. 여론조사를 무상으로 받은 것을 김 여사와 윤 전 대통령의 재산상 이득으로 볼 수 없다는 취지이다.

대법원은 16일 이 사건의 선고를 내릴 예정이다. 대법원은 김 여사가 도이치모터스 주가조작에 가담한 혐의(자본시장법 위반)와 통일교로부터 청탁을 받고 고가의 금품을 받은 혐의(알선수재) 등도 판단할 예정이다. 이들 혐의는 1·2심에서 일부 유죄를 선고받았다.

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