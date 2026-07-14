경기도, 뉴욕서 투자유치전···글로벌 진출 스타트업 모집

경기도와 경기도경제과학진흥원은 미국 진출 희망 도내 우수 스타트업을 지원하는 ‘뉴욕 투자유치 지원 프로그램’ 참여 유망 기업을 오는 8월 7일까지 모집한다고 14일 밝혔다.

뉴욕 투자유치 지원 프로그램은 미국 현지 투자자와의 실질적인 투자 상담과 현지 성공 기업인들과의 네트워킹 기회를 함께 제공하는 것이다.

모집 대상은 경기도에 본사를 둔 업력 7년 이내 스타트업이다. 신산업 분야 기업은 업력 10년 이내까지 신청할 수 있다. 패션, 문화콘텐츠, 핀테크, 디지털헬스케어, ICT 등 기술을 기반으로 한 유망 기업 10개사를 서류 및 발표평가를 통해 선정할 예정이다.

선정기업에는 9월부터 11월까지 3개월 동안 현지화 액셀러레이팅을 지원한다. 주요 지원 내용은 글로벌 진출 역량 진단, IR 자료 고도화 및 피칭 컨설팅, 뉴욕 현지 투자자와의 사전 밋업 등이다. 10월 ‘뉴욕 현지 프로그램’은 글로벌 투자사와 협력해 현지 투자자 대상 IR 피칭과 네트워킹을 지원한다.

현지 프로그램을 마친 선정기업 중 유망 잠재력을 보유한 창업기업을 대상으로 총 5억 원의 직접투자를 검토할 계획이. 정부의 지원 프로그램인 팁스(TIPS) 연계도 후속으로 지원할 계획이다.

참가를 희망하는 기업은 경기스타트업플랫폼에서 8월 7일 오후 5시까지 온라인으로 신청할 수 있다. 자세한 문의는 경기도경제과학진흥원 스타트업지원팀으로 하면 된다.

류순열 경기도 벤처스타트업과장은 “경기도의 우수 스타트업들이 미국 시장에서 새로운 기회를 창출하고 글로벌 기업으로 거듭날 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.