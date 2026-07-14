정청래, 김용남 공천에 ‘만시지탄’···“조국 키운단 공격 있었겠지만 평택을 후보 안 냈어야”

김어준 뉴스공장서 “국힘에 어부지리 상황 조국혁신당 합당, 반대 그렇게 클줄 몰라 핵심 코어 지지층 한데 묶는 역할, 내가 적임”

8·17 전당대회 당대표 선거 출마를 선언한 정청래 더불어민주당 의원이 14일 6·3 지방선거 경기 평택을 국회의원 재선거 공천을 두고 “(당이) 후보를 그때 안 내는 게 맞지 않았을까 하는 생각을 지나고 나서 하게 됐다”고 말했다.

정 의원은 이날 유튜브 <김어준의 겸손은 힘들다, 뉴스공장>에 출연해 “결과적으로 어부지리로 국민의힘에 한 석을 넘겨준 상황이 됐다”며 이같이 말했다.

6·3 지방선거 당시 당대표였던 정 의원은 조국 전 조국혁신당 대표가 평택을 출마를 선언한 상태에서 보수정당 출신으로 한때 ‘조국 저격수’로 불렸던 김용남 전 의원을 공천했다. 민주당 귀책 사유로 치러지는 선거인 만큼 후보를 내지 말아야 한다고 주장해온 혁신당은 반발했고, 이후 김 전 의원의 대부업체 차명 운영 의혹 등이 불거지며 후보 간 공방이 심해졌다. 다자대결로 치러진 선거에서 유의동 국민의힘 의원이 당선됐다.

정 의원은 “많은 분이 민주당에서 꼭 후보를 냈어야 했느냐는 말씀을 지나고 나서 많이 하시지만, 그때 상황에서 혁신당이 민주당은 후보를 내지 말라고 했을 때 ‘네, 안 내겠습니다’ 할 수는 없었다”며 “전 지역에 후보를 낸다, 그리고 전 지역에서 최선을 다해 승리한다는 당대표로서의 당연한 의무감이 있었다”고 말했다.

정 의원은 당시 평택을에 후보를 공천한 이유로 당내 혼란과 분열에 대한 우려를 들었다. 그는 “그때 만약 그렇게 했으면 ‘저것 봐라, 정청래 당대표가 조국 키워주려는 거 아니냐’, ‘친문 부활 아니냐’ 하면서 엄청난 비난과 공격이 있었을 것이고 많은 혼란과 분열이 있었을 것”이라면서도 “지금 제가 많은 것을 내려놓고 일종의 대선 후보들을 관리하는 플랫폼 같은 역할을 하겠다는 입장에서 생각해보면 후보를 그때 안 내는 게 맞지 않았을까 하는 생각을 지나고 나서 하게 됐다”고 말했다.

정 의원은 혁신당과의 합당이 당내 반발로 좌초된 데에도 아쉬움을 표했다. 그는 “우상호 전 정무수석과 홍익표 정무수석이 밝혔듯이 합당은 이재명 대통령의 지론”이라며 “그래서 이렇게 크게 반대가 있을 줄은 몰랐다”고 말했다. 그러면서 “합당을 하자는 것도 플러스알파가 되자는 것인데 전당원 투표나 합당을 더 무리하게 추진했을 때 마이너스 효과를 가져올 수 있겠다는 판단이 들었다”면서도 “지금 되돌아보면 어떻게 해서라도 했어야 되는 것 아닌가라는 생각을 갖고 있다”고 말했다.

정 의원은 정권 재창출을 위해 혁신당을 포함한 지지층 결집과 연대가 필요하다는 입장이다. 그는 “전통 핵심 코어 지지층을 한 군데로 묶어 세우는 역할을 누군가는 해야 하는데, 아무리 봐도 그 적임자는 정청래”라며 “‘뉴 이재명’ 등 이재명 대통령이나 민주당을 지지하지 않았던 사람들을 끌어들여 외연을 확장하자고 하면서, 정작 그럴 가능성이 더 있는 혁신당과의 합당을 반대하는 것은 그런 면에서 모순이다. 저는 사실상 지금도 미스터리”라고도 했다.