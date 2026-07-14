홍천을 대표하는 ‘여름의 맛’···홍천찰옥수수축제 17일 개막

강원 홍천군은 오는 17일부터 19일까지 도시 산림공원 토리숲에서 ‘제30회 홍천찰옥수수축제’를 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 축제는 홍천지역에서 생산되는 찰옥수수의 우수성을 널리 알리고 농가 소득 증대에 도움을 주기 위해 마련됐다.

홍천 찰옥수수는 지리적 표시 제15호로 등록된 홍천지역의 대표적인 농산물로 뛰어난 찰기와 풍미를 자랑한다.

축제 기간에는 홍천지역의 4개 농협 지부와 협력해 엄선한 고품질의 찰옥수수를 선보인다.

또 지역 소상공인과 농업인들이 참여하는 농·특산물 판매장, 먹거리 판매장, 향토음식점과 다양한 체험·홍보 부스도 운영한다.

축제장에는 미백 찰옥수수를 개당 900원, 미흑 찰옥수수를 개당 1000원에 판매하는 찰옥수수 판매장 4곳이 운영된다.

단 미흑 찰옥수수는 생산 시기, 출하 물량에 따라 일부 수량만 한정 판매된다.

개막일인 17일에는 식전 공연을 시작으로 ‘찰옥수수 왕’ 시상식, 홍천 옥수수 술 빚기 대회 시상식, 개장 퍼포먼스를 비롯해 홍천 문화예술인과 동아리, 초청 가수들이 참여하는 다채로운 공연이 펼쳐진다.

둘째 날인 18일에는 ‘제4회 홍천강 별빛 전국 가요제’ 예선이 열리며 천연염색 체험, 온열 질환 예방 홍보관, 제품 개발사업 홍보관, 특화 자원 상품 홍보관, 홍천 찰옥수수 홍보관 등이 운영된다.

방문객을 대상으로 한 이벤트도 마련된다.

축제 운영기관인 홍천문화재단 카카오톡 채널을 추가한 방문객 200명에게 천연 울 소재로 제작한 홍천 찰옥수수 열쇠고리를 제공한다.

찰옥수수 판매장에서 5만 원 이상 구매한 고객에게는 홍천 쌀 1㎏을 증정하는 이벤트도 진행한다.

이 이벤트는 준비된 물량이 소진될 경우 조기 종료될 수 있다.

신영재 홍천군수는 “홍천찰옥수수축제는 30년 동안 군민과 함께 성장해 온 홍천의 대표 여름 축제”라며 “국내 유일의 찰옥수수연구소를 중심으로 품질 좋은 찰옥수수를 지속해서 육성해 농업인의 소득 증대에 이바지할 수 있도록 하겠다”고 말했다.