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본문 요약

2024년 대한축구협회의 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독 선임 과정에 부당한 개입이 있었는지 수사 중인 경찰이 14일 당시 축구협회 전력강화위원을 조사하고 있다.

경찰은 당시 전력강화위원들을 차례로 불러 감독 추천·선임 과정을 전반적으로 들여다보고 있다.

경찰은 선임 절차 등을 공개적으로 문제 제기해온 축구 국가대표 출신 박주호 전 전력강화위원을 지난 9일 조사했다.

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경찰, 홍명보 선임 의혹 수사 잰걸음…박주호 등 전력강화위원 조사

입력 2026.07.14 11:17

  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

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2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패한 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 지난달 30일 인천국제공항 제2터미널로 귀국하고 있다. 이준헌 기자

2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패한 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 지난달 30일 인천국제공항 제2터미널로 귀국하고 있다. 이준헌 기자

2024년 대한축구협회의 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독 선임 과정에 부당한 개입이 있었는지 수사 중인 경찰이 14일 당시 축구협회 전력강화위원을 조사하고 있다.

경향신문 취재를 종합하면 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 이날 오전 전력강화위원을 지낸 축구계 관계자 A씨를 참고인 신분으로 불러 조사하고 있다. A씨는 2024년 홍 전 감독 선임 당시 전력강화위원이었다.

경찰은 홍 전 감독의 선임 과정이 축구협회 규정과 절차에 맞게 진행됐는지 등을 확인할 것으로 보인다. 전력강화위는 축구협회 산하 자문기구로 축구 전문가들이 국가대표팀 감독 후보들을 검토해 축구협회 이사회에 추천하는 역할을 한다.

경찰은 당시 전력강화위원들을 차례로 불러 감독 추천·선임 과정을 전반적으로 들여다보고 있다. 경찰은 선임 절차 등을 공개적으로 문제 제기해온 축구 국가대표 출신 박주호 전 전력강화위원을 지난 9일 조사했다.

경찰은 박 전 위원에게 외국인 감독들이 국가대표팀 감독 최종 후보에서 제외된 경위 등을 물은 것으로 전해졌다. 박 전 위원은 홍 전 감독이 선임된 경위를 잘 알지 못했다는 취지로 진술했다고 한다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 정몽규 전 축구협회장과 이임생 전 축구협회 기술이사, 홍 전 감독 등을 업무방해·협박 등 혐의로 고발한 시민단체 서민민생대책위원회 관계자도 이날 고발인 신분으로 조사하고 있다.

경찰은 홍 전 감독 선임 등 축구협회 관련 고소·고발 9건을 수사하고 있다. 경찰은 홍 전 감독이 감독에 선임된 2024년 7월 여러 고발에 따라 수사에 착수했고, 2년 가까이 진전을 보이지 못하다가 최근 다시 수사에 속도를 내고 있다.

한국 축구 국가대표팀이 지난달 북중미월드컵 32강 진출에 실패하며 비판 여론이 거세진 영향으로 풀이된다. 서울경찰청은 지난 1일 관련 사건 전부를 종로경찰서에서 금융범죄수사대로 넘겨 수사력을 집중하고 있다.

박정보 서울경찰청장은 전날 정례 기자간담회에서 “국민들 관심이 굉장히 많기 때문에 집중적으로 신속히 조사해 빨리 결론 낼 수 있도록 하겠다”고 말했다.

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