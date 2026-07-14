‘음악감독’ 변신한 박보검···‘영화 한 장면 같은 여행’서 채집한 소리가 음악이 되는 여정

관광공사, 캠페인 ‘Begin to Hear Korea’ 공개 한국의 소리 음악으로, 영화 속 선율 따라 여행으로

문화체육관광부와 한국관광공사는 배우 박보검과 함께한 2026년 한국관광 해외홍보 영상을 공개한다고 밝혔다.

2026년 한국관광 글로벌 캠페인 ‘비긴 투 히어 코리아(Begin to Hear Korea)’의 시작을 알리는 이번 영상에서 박보검은 2년 연속 한국관광 명예홍보대사로 참여했다. 지난해 한국 곳곳을 발견하는 여행을 소개했다면, 올해는 ‘음악감독’으로 변신해 덴마크 뮤지션 Ki와 함께 한국을 여행하며 다양한 소리를 채집하고 이를 하나의 음악으로 완성하는 여정을 담았다.

캠페인은 ‘보는 한국’에서 나아가 ‘듣는 한국’을 경험하도록 기획한 것이 특징이다. 최근 현지인의 일상을 체험하는 ‘데일리케이션(Dailycation)’ 여행 트렌드를 반영해 지하철 안내방송, 전통시장의 활기, 한옥 처마 끝 풍경 소리 등 한국의 일상을 이루는 다양한 소리를 섬세하게 담아 청각적 몰입감을 높였다.

영상은 15일 한국관광공사 유튜브 채널 ‘VISITKOREA’를 통해 처음 공개된다. 앞서 지난 10일 공개된 티저 영상은 주요 등장인물을 소개하며 본편에 대한 기대감을 높였다. 공사는 향후 OTT와 스마트TV 채널, 기내 엔터테인먼트 등 다양한 플랫폼으로 송출을 확대할 계획이다.

또한 공사는 10월 영화의 감동을 실제 여행으로 연결하기 위한 체험 프로그램 ‘Korea Sound Journey’도 운영한다. 외국인 100여 명을 대상으로 서울 곳곳을 걸으며 소리에 집중하는 ‘사운드 워크(Sound Walk)’와 박보검이 함께하는 ‘사운드 토크 앤 셰어(Sound Talk & Share)’ 등 참여형 프로그램으로 구성된다. 참가자는 영화 공개 이후 VISITKOREA 유튜브 채널에서 진행되는 ‘박보검의 사운드 퀴즈 이벤트’ 정답자 가운데 추첨을 통해 선정한다.

박성혁 한국관광공사 사장은 “올해 캠페인은 한국을 눈으로 보는 여행에서 소리로 경험하는 여행으로 확장한 새로운 시도”라며 “영화를 통해 한국의 일상과 감성을 소리로 경험하고, ‘직접 그 소리를 듣고 싶다’, ‘그곳을 가보고 싶다’는 마음이 실제 방한으로 이어질 수 있도록 기획했다”고 말했다.