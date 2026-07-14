인천 영종도 2만5169가구 정전 사태···“에어컨 못 키고·주민 엘베에 갇히고”

임시복구로 전력 사용 많을땐 재발 우려

인천공항이 위치한 인천 영종도에 대규모 정전사태가 발생해 주민들이 큰 불편을 겪었다. 임시복구돼 전력 공급이 재개됐지만 전기 사용량이 많으면 추가 정전사태도 우려된다

14일 인천시와 한국전력공사 인천지역본부는 지난 13일 오후 5시 20분부터 영종하늘도시 등 2만5169가구에 공급이 끊겼다고 밝혔다.

갑작스러운 전력 공급 중단으로 영종하늘도시 아파트와 상가는 30도가 넘는 폭염에도 에어컨도 못 틀었다.

또 아파트와 상가 건물 엘리베이터에 주민 25명이 갇혀 소방 당국이 출동해 구조했다. 이 중 2명은 허리 통증을 호소해 60대 1명이 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.

장준경 영종구 아파트연합회 회장은 “정전 사태로 영종하늘도시는 신호등이 모두 멈추는 등 교통체계가 마비됐고, 주민들은 엘리베이터에 갇혀 생고생을 했다”고 말했다. 이어 “폭염에 부채로 더위를 식히고 냉장고에 있는 음식이 상했다는 주민도 있다”고 덧붙였다.

한전은 영종도에 있는 중산변전소에 전력을 공급히는 송전선로가 고장 나 정전사태가 발생한 것으로 파악했다. 중산변전소는 다른 변전소에서 전력을 공급아 소비자들의 전력 사용량과는 관계가 없다.

한전 관계자는 “무인으로 운영되는 중산변전소 송전선로 2개 중 1개가 지난 12일 고장 났고, 13일에도 예비 선로에도 고장 난 것 같다”고 말했다. 이어 “소비자들이 전기 사용이 많아서 고장난 것은 아니다”라고 덧붙였다.

한전은 을왕변전소와 영종변전소 등 다른 변전소의 전기를 공급받아 6시간 만인 오후 11시31분쯤 전력을 공급했다.

인천시는 전기 사용량이 늘어나면 다시 정전 사태가 재발할 우려가 있다며 주민들에게 전력 사용 자제를 당부했다. 인천시 관계자는 “오후 6시부터 10시까지 전력 사용이 피크”라며 “주민들에게 이 시간에는 전력 사용을 자제해 줄 것을 문자메시지를 통해 당부하고 있다”고 말했다.

한전은 송전선로 복구까지는 3일 정도가 소요돼 오는 16일쯤 완전 복구가 예상된다고 밝혔다. 한전 관계자는 “다른 변전소에서 전기를 끌어다 공급하기 때문에 전력량이 충분하지 않다”며 “대규모 전력 사용이 되면 또 정전사태가 발생할 수도 있다”고 말했다.