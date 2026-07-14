‘마늘의 고장’ 충북 단양서 마늘 축제 열린다

‘마늘의 고장’이라고 불리는 충북 단양군에서 마늘을 주제로 한 축제가 열린다.

단양군은 오는 17~19일 단양생태체육공원에서 제20회 단양 마늘축제를 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 행사의 부제는 ‘천년의 맛, 한지형 마늘의 본향’이다.

행사 기간 단양군은 농산물 직거래 장터를 개설해 농업인이 직접 생산한 단양마늘을 비롯해 마늘종, 풋마늘, 마늘장아찌, 깐마늘, 동결건조 다진 마늘, 어상천 수박, 오미자 슬러시, 단양마늘빵 등을 판매한다.

축제 첫날인 17일에는 명품마늘 품평회 시상식이 열린다. 대형 마늘 비빔밥 퍼포먼스와 지역가수와 초청가수 공연, 마늘·수박 즉석 증정 이벤트도 펼쳐진다. 둘째 날인 18일에는 셰프와 함께하는 마늘요리 시연과 시식 행사가 준비돼 있다. 농특산물 깜짝 경매, 얼음 마늘 조각 퍼포먼스, ‘마늘 향기’ 버스킹 공연도 열린다. 마지막 날인 19일에는 한지형 마늘 퀴즈왕 선발대회가 진행된다.

단양군은 또 17일 올누림센터에서 지역 신활력 액션그룹이 개발한 가공제품과 농특산품을 공개하고 ‘2026년 단양마늘 심포지엄’도 한다. 심포지엄에서는 한지형 단양마늘의 품질 향상, 유통·가공 활성화, 브랜드 경쟁력 등에 관한 방안을 논의할 예정이다.

체험행사도 풍성하다. 행사 기간 풋마늘 김치와 마늘 양념 소금 만들기, 마늘 키링·마늘꽃 만들기, 마늘․약초 족욕, 디퓨저 만들기, 캘리그래피 부채 만들기, 추억의 사진관 등의 프로그램도 진행한다.

단양마늘축제는 2007년 9회를 끝으로 중단됐다가 판로 확보에 어려움을 겪는 농가를 돕고 단양 마늘의 우수성을 알리기 위해 2015년 8년 만에 부활해 지금까지 이어지고 있다.

단양군에서는 1047농가가 267.1ha에서 마늘을 재배하고 있다.