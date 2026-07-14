정부가 올해 경제성장률 전망치를 기존보다 대폭 높인 3%로 제시했다. 이는 2021년 이후 가장 높은 수치이자 국제통화기금(IMF)와 한국은행 등 전망치(2.6%)를 크게 웃도는 수준이다. 그러나 높은 경제성장세에도 고용률은 늘지 않아 ‘고용없는 성장’이 현실화하고 있다는 평가가 나온다.

재정경제부는 14일 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 2.0%(지난해 12월 기준)에서 3.0%로 올린 ‘하반기 경제성장전략’을 발표했다.

정부는 그러면서 현 정부 임기 내 ‘잠재성장률 3%, 수출 4강, 1인당 국민소득 5만달러’ 달성을 목표로 한 ‘3·4·5’ 비전을 제시했다.

성장을 견인하는 동력은 ‘수출’로, 정부는 올해 수출 증가율이 직전 전망치(4.2%)의 10배에 가까운 40.0%를 기록할 것으로 전망했다. 설비투자 증가율 역시 기존 2.1%에서 5%로 두 배 이상 상향 조정했다. 민간 소비는 1.7%에서 2.1%로 소폭 개선될 것으로 전망했다.

이형일 재경부 제1차관은 지난 10일 사전 브리핑에서 반도체 호황으로 인한 수출 증가, 중동 긴장 완화, 3대 메가프로젝트 추진 등을 성장률 상향 이유로 꼽으며 “(경제성장률 전망치에는) 정책 의지도 담겨 있다”고 밝혔다.

정부는 반도체 가격 급등에 힘입어 올해 경상(명목)성장률 전망치도 1996년 이후 30년 만에 최고 수준인 12.3%로 오를 것으로 관측했다. 기존 4.9%에서 대폭 상향한 것이다.

경제 규모를 보여주는 명목 지표가 가파르게 커지면서 GDP 대비 국가채무비율은 기존 50.6%에서 47.0%로 떨어져 재정 지표도 일부 개선될 것으로 전망된다.

고용률은 기존 전망과 동일한 63%에 머물렀다. 내년 전망치도 63.1%로 비슷한 수준이다. 건설업 회복 지연 등 영향으로 취업자 증감 예상치도 기존 16만명에서 15만명으로 1만명 줄였다. 특히 청년층 고용률이 하락하고, 구직활동을 포기한 이른바 ‘쉬었음’ 인구가 40만 명을 넘은 상황이다.

소비자물가 상승률 전망치는 2.1%에서 2.6%로 0.5%포인트 상향 조정됐다. 농산물과 가공식품 가격은 안정세를 보이고 있으나, 중동 지역 분쟁 여파로 석유류 가격 상승 압력이 반영된 것으로 풀이된다.

정부는 내년도 경제성장률은 잠재성장률 수준인 2.2%에 그칠 것으로 내다봤다.

정부는 단기적으로 비수도권 생산 기업을 위한 세액공제 정책을 실시하고, 중장기적으로는 전략 분야 투자를 확대할 방침이다. 이를 위해 한국투자공사(KIC)에 국내 투자용 국부펀드를 신설할 계획이다. 재원은 정부 출자와 기부금, 운용 수익 등으로 마련되며, 수익은 재투자와 배당, 국고 환수 등에 활용될 예정이다.