노경필 신임 법원행정처장 “외부 압력 커져”…법관 사망도 언급

노경필 신임 법원행정처장이 14일 “최근 법관의 독립적인 재판과 법원 구성원의 안정적인 직무수행을 어렵게 하는 외부의 압력과 부담이 커지고 있다”며 “구성원 모두가 법과 원칙에 따라 소신껏 직무를 수행할 수 있도록 든든한 울타리가 되겠다”고 말했다.

노 처장은 이날 대법원 무궁화홀에서 열린 취임식에서 “국민에게 양질의 사법 서비스를 제공하기 위해서는 무엇보다 법원 구성원이 안정되고 건강한 환경에서 근무할 수 있어야 한다”며 이같이 밝혔다.

노 처장은 그러면서 “얼마 전 누구보다 성실하게 재판 업무를 수행한 법관을 안타깝게 떠나보낸 가슴 아픈 일도 있었다”라고 했다. 지난 5월 김건희 여사 사건 항소심을 맡은 신종오 서울고법 판사가 숨진 채 발견된 사건을 언급한 것으로 보인다.

노 처장은 “그 어려움과 아픔을 묵묵히 견뎌오신 모든 법원 구성원에게 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 “힘든 자리일수록 그 부담을 조금이라도 덜고 직무에 전념할 수 있도록 인적·물적 기반을 확충하고, 실효성 있는 지원방안을 마련해 나가겠다”고 말했다.

노 처장은 사법제도 개편과 관련해 국민 목소리를 더 경청하겠다고도 밝혔다. 노 처장은 “최근 사법제도의 큰 변화는 사법부가 국민의 관심과 기대에 부응하지 못해서가 아닌지 성찰하는 계기가 됐다”며 “국민의 목소리 하나하나에 귀 기울여 그 뜻을 제대로 이해하고 이를 반영하고자 하는 노력에서부터 사명을 시작하려 한다”고 했다.

또 신속하고 공정한 재판을 통해 국민의 기본권을 보장하고, 장기미제 사건관리 시스템 개선과 감정절차 관리제도 도입, 재판 인력 확충 및 사무분담 제도 개편 등 여러 제도 개선에도 힘쓰겠다고 밝혔다.

노 처장의 취임은 행정처장직 공석 4개월 반 만이다. 앞서 박영재 전 처장은 ‘사법 3법’(법왜곡죄·재판소원·대법관 증원) 입법 후폭풍으로 지난 2월27일 사퇴했다. 법조계 안팎에서는 노 처장이 대법관 임명 제청 지연 문제와 형사소송법 개정 등 사법개혁 국면에서 여권과의 가교 역할을 해낼 수 있을지 주목하고 있다.