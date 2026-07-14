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완도 전복 넣은 라면·찌개···고속도로 휴게소 16곳서 판매

입력 2026.07.14 11:45

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완도 전복을 넣어 만든 어묵을 곁들인 우동과 라면. 완도 군제공

완도 전복을 넣어 만든 어묵을 곁들인 우동과 라면. 완도 군제공

전남광주 완도산 전복을 넣은 라면과 찌개 등 9개 메뉴가 전국 16개 고속도로 휴게소에서 판매된다.

완도군은 전남광주통합시, 풀무원푸드앤컬처와 함께 휴게소용 전복 메뉴 9종을 개발했다고 14일 밝혔다.

메뉴는 전복어묵을 곁들인 우동과 라면, 전복 순두부찌개, 보양탕 등이다. 전복 특유의 쫄깃한 식감과 감칠맛을 살렸다. 가격은 기존 음식보다 1000원 안팎만 더 내면 맛볼 수 있다.

이들 메뉴는 김제·오수·함안·공주휴게소를 비롯한 전국 16곳에서 판매된다.

완도는 전국 전복 생산량의 70％를 차지하는 대표 산지다. 군은 최근 가격 하락으로 어려움을 겪는 전복 양식어가의 판로를 넓히기 위해 메뉴 개발을 추진했다.

지난 10~12일에는 함안휴게소 등 4곳에서 전복 메뉴를 30％ 할인해 판매했다. 전복 버터구이 시식 행사도 열어 이용객들의 호응을 얻었다.

완도군은 판매가 본격화하면 연간 66t 이상의 전복이 소비될 것으로 추산했다.

완도군 관계자는 “기업 등과 협력해 전복 소비 기반을 넓히고 대량 소비처를 계속 발굴하겠다”고 말했다.

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